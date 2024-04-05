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ВСУ могут сорвать план оккупантов по поводу наступления. Шаги, которые должны сделать

Силы обороны вполне способны помешать всем планам врага относительно очередного наступления на Украину, об этом в эфире Freedom заявил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж

сегодня, 13:22
Автор:
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Ткачик Олеся
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Силы обороны вполне могут сорвать все планы окупантов по их разрекламированному очередному наступлению на Украину. Как отметил Николай Маломуж, ВСУ должны масштабнее уничтожать вражеские военные объекты, которые находятся на территории страны-агрессора.

ВСУ могут сорвать план оккупантов по поводу наступления. Шаги, которые должны сделать

Николай Маломуж

В частности, как отметил эксперт, в первую очередь нужно уничтожить военные объекты захватчиков всех типов. При этом, по его мнению, необходимо начинать с мест дислокации сил РФ и уничтожать склады с боеприпасами, сборы по погрузке бронетехники, а также учебные центры.

Маломуж отметил, что Силы обороны ведут работу в этом направлении. По его мнению, масштабы в нанесении ударов по военным объектам окупантов будут расширены.

По его словам, если в перспективе Вооруженные силы получат до 1,5 млн. только дронов, а также ракет собственного украинского производства, то на территории страны-агрессора объекты будут гореть системно.

Такие действия Сил обороны приведут к тому, что войска захватчика лишатся возможности получать поддержку.

"И эти наступательные операции будут просто сорваны, и перспектив не будет"
, – подчеркнул Маломуж.

Кроме того, он обратил внимание на удар, нанесенный по аэродрому в Морозовске Ростовской области. По словам эксперта, именно там дислоцируется бомбардировочный полк. Именно он ежедневно наносил удары по позициям военных и гражданской инфраструктуры, в том числе и управляемыми авиабомбами.

Кстати, по информации военного Виктора Тарана, по предварительным данным на аэродроме в Морозовске, неизвестные дроны уничтожили 6 и повредили 8 самолетов. Известно, что в момент атаки там базировались Су-24, Су-24М и Су-34.

"То есть это те, кто атакуют нас КАБами. Также якобы уничтожено здание управления. Ждем официальных сообщений"
, – отметил Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия намерена захватить всю Украину.




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Источник: https://uatv.ua/ukraina-masshtabiruet-udary-po-voennym-obektam-protivnika-eto-sorvet-lyubye-nastupatelnye-operatsii-razbor-malomuzha/
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