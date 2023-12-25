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ВСУ могут потерять Авдеевку за считанные дни: The Independent озвучило неутешительный прогноз

В материале The Independent говорится, что без американской помощи ВСУ будет крайне проблематично удерживать оборону Авдеевки

сегодня, 15:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Среди передовых украинских сил в Авдеевке растет тревога по поводу сокращения поставок оружия и боеприпасов со стороны главного союзника Украины – США. Если помощь и вовсе прекратится, то украинские защитник не смогут дальше удерживать этого города в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Independent".

ВСУ могут потерять Авдеевку за считанные дни: The Independent озвучило неутешительный прогноз

Бои за Авдеевку. Фото из открытых источников

СМИ приводит слова главы военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша, который говорит, что, если военная поддержка США прекратится, это приведет к изменению линии столкновения и "сумасшедших потерь".

При этом представитель 47-й ОМБР заявил, что у бойцов под Авдеевкой "на данный момент есть мощные средства, чтобы не допустить агрессивного продвижения противника".

Также топ-командующий в интервью изданию анонимно заявил, что у ВСУ есть достаточно боеприпасов, чтобы удержаться на текущих позициях. Но недостаточно, чтобы "заставить Россию остановиться", если ситуация обострится на этом участке фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — ближе к концу года всё больше западных изданий выходят с негативными для Украины статьями в ракурсе наших военных итогов-2023 и перспектив на 2024-й. Очередная недавно вышла в The New York Times. Там констатируется, что Россия перехватывает инициативу на фронте за счет преимущества в живой силе. И напоминается, что происходит это на фоне политической борьбы как в США, так и в Европе, связанной с дальнейшей военной помощью Киеву. Зачастую критикуются результаты украинского летне-осеннего контрнаступления. Между тем, бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что сами западные партнеры Украины виновны в неудачных результатах контрнаступления ВСУ, потому что не предоставили нам всего необходимого оружия, в том числе самолетов. Своим виденьем военных итогов года с порталом "Комментарии" поделились эксперты.




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