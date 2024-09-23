ВСУ могут оказаться в оперативном окружении: где нужно немедленно выбираться из ловушки

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Ткачик Олеся
В Донецкой области продолжаются упорные боевые действия, и за последние несколько недель ситуация на фронте значительно изменилась. Самым горячим направлением до недавнего времени оставалось Покровское, однако обострение наблюдается на других участках, сообщил в эфире 24 канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, российские войска не отказываются от планов захватить Покровск, и для этого активно стягивают резервы к этому направлению.
Война в Украине
Там происходит продвижение российской армии, а также ситуация в ряде точек представляет большую опасность для украинских сил – есть охват и полуохват. Есть угроза оперативного окружения.
По мнению эксперта, украинское командование вынуждено принимать решения по стабилизации ситуации, и это может потребовать применения резервов, что может быть сложной задачей. В то же время существует вариант отступления во избежание окружения.
Военный обозреватель также отметил, что на линии фронта сформировались два выступления — в районе Невельского и Угледара, которые оборонялись длительное время, но находятся под угрозой окружения с трех сторон.
Кроме того, упорные бои продолжаются в Торецке и в районе Временного Яра, где враг пытается обойти укрепление украинских войск с севера и юга, одновременно форсируя канал Северский Донец — Донбасс.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Вооруженные силы отойдут от Селидова, Торецкого и Угледара и к этому нужно быть морально готовыми.
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