ВСУ минуснули еще два вражеских самолета. В чем секрет успеха украинских военных

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Ткачик Олеся
Информацию о сбитых вражеских самолетах подтвердил также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
ВСУ уничтожили российские самолеты
Массовое сбивание российских самолетов на фронте, которое мы наблюдаем в последнее время, в эфире телемарафона прокомментировал военный эксперт Петр Черник. При этом, по его словам, радует то, что у страны-оккупанта не так уж много самолетов – всего лишь около 140 единиц.
Именно поэтому, подчеркнул военный эксперт, уничтожение вражеских самолетов очень важно для Сил обороны.
Напомним, 17 февраля силы ПВО сбили два вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Кроме того, известно, что по состоянию на 19 февраля 2024 года общие потери России составляют 336 самолетов и 325 вертолетов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военного Игоря Луценко, ВСУ необходимо сбивать вражеские самолеты, чтобы они не могли забросать украинские позиции управляемыми авиабомбами.
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