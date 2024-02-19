ВСУ минуснули еще два вражеских самолета. В чем секрет успеха украинских военных

Информацию о сбитых вражеских самолетах подтвердил также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

ВСУ уничтожили российские самолеты

"Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С. Спасибо за работу!"

– отметил он.

Массовое сбивание российских самолетов на фронте, которое мы наблюдаем в последнее время, в эфире телемарафона прокомментировал военный эксперт Петр Черник. При этом, по его словам, радует то, что у страны-оккупанта не так уж много самолетов – всего лишь около 140 единиц.

"Это самая современная машина, которая у них есть в этой категории и она достаточно опасная, ведь может брать на борт до 6 управляемых авиационных бомб, особенно в калибре 500 кг. Они смогли интегрировать этот универсальный модуль в них. И теперь на расстоянии от 40 до 70 километров могут сбрасывать это серьезное для нас оружие",

– сказал Черник.

Именно поэтому, подчеркнул военный эксперт, уничтожение вражеских самолетов очень важно для Сил обороны.

"Но оказывается, что вундервафе не существует и у нас уже есть силы, средства, интеллект и мотивация, как с этим бороться. Ведь надо сражаться с носителем – сбить бомбу практически невозможно",

– сказал Черник.

Напомним, 17 февраля силы ПВО сбили два вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Кроме того, известно, что по состоянию на 19 февраля 2024 года общие потери России составляют 336 самолетов и 325 вертолетов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военного Игоря Луценко, ВСУ необходимо сбивать вражеские самолеты, чтобы они не могли забросать украинские позиции управляемыми авиабомбами.