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«ВСУ минируют кладбища на Курщине накануне Пасхи»: что известно

Российская пропаганда продолжает распространять фейки о ВСУ

сегодня, 08:43
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Недилько Ксения

В российских пропагандистских Telegram-каналах пишут о том, что ВСУ якобы минируют кладбища в Курской области перед Пасхой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

«ВСУ минируют кладбища на Курщине накануне Пасхи»: что известно

Заминированное кладбище в Харьковской области

Отмечается, что на самом деле это способ эмоционального запугивания для дегуманизации бойцов Вооруженных сил Украины в глазах жителей Курщины.

"Силы обороны Украины четко соблюдают правила и обычаи ведения войны. В частности, как по обращению с военнопленными РФ, так и по гражданскому населению.

российские спецслужбы не раз прибегали к инсценировке преступлений в отношении гражданского населения курской области, чтобы в дальнейшем обвинить в их совершении украинскую сторону.

Центр стратегических коммуникаций неоднократно опровергал враждебную ложь как о продаже "награбленного" с курщины, так и об убийствах невиновных.

На самом деле наибольшую угрозу для российского гражданского населения в зоне боевых действий несет российская армия", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , можно ли посещать кладбища на Пасху . Посещение кладбища на Пасху – это традиция, которая вызывает много споров среди верующих. Церковь имеет четкую позицию по этому вопросу, но в народе есть свои обычаи.

Позиция церкви: Пасха – праздник радости и победы жизни над смертью. В этот день верующие должны радоваться Воскресению Христову, а не унывать по умершим. Посещение кладбища на Пасху не соответствует духу праздника. Для поминовения умерших существуют специальные дни, например, Радоница (ведущее воскресенье), которое приходится на девятый день после Пасхи.

Народные обычаи: Во многих регионах Украины существует традиция посещать кладбища на Пасху, чтобы поделиться радостью Воскресения с умершими родственниками. На могилы приносят пасхи, пасхальные яйца и другие пасхальные блюда. Некоторые люди верят, что в этот день души усопших возвращаются домой.



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