ВСУ меняют тактику на фронте: что произошло

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Кравцев Сергей
Угроза со стороны тысяч ударных беспилотников на линии фронта приводит к тому, что бронетехника и ее экипажи вынуждены скрываться под землей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.
Дроны на фронте. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что на видео и фотографиях украинских войск все чаще появляются блиндажи, закопанные под землю, в которых украинские бойцы укрываются вместе со своей тяжелой техникой.
Аналитик подчеркивает, что все дроны можно заблокировать броней или сеткой – или просто укрыть машину и экипаж в любом строении – и закрыть дверь.
Акс также обращает внимание, что главным ограничением на то, сколько машин может отправиться под землю и как быстро, является инженерное оборудование, необходимое для рытья укрытий. Не зря сейчас уже несколько украинских подразделений собирают средства на экскаваторы.
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По словам главы государства, было принято решение максимально увеличивать производство по всей линейке беспилотников.
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