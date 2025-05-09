ВСУ меняют тактику на фронте: что произошло

Угроза со стороны тысяч ударных беспилотников на линии фронта приводит к тому, что бронетехника и ее экипажи вынуждены скрываться под землей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Дроны на фронте. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что на видео и фотографиях украинских войск все чаще появляются блиндажи, закопанные под землю, в которых украинские бойцы укрываются вместе со своей тяжелой техникой.

Аналитик подчеркивает, что все дроны можно заблокировать броней или сеткой – или просто укрыть машину и экипаж в любом строении – и закрыть дверь.

"Земля обеспечивает отличную защиту, так что не удивляйтесь, если по мере того, как война будет продолжаться и все больше дронов будут патрулировать линию фронта, экипажи машин превратятся в подземных существ", – говорится в материале.

Акс также обращает внимание, что главным ограничением на то, сколько машин может отправиться под землю и как быстро, является инженерное оборудование, необходимое для рытья укрытий. Не зря сейчас уже несколько украинских подразделений собирают средства на экскаваторы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку по производству дронов.

По словам главы государства, было принято решение максимально увеличивать производство по всей линейке беспилотников.

"Сегодня провел Ставку. Главное – доклады по производству дронов в Украине; максимально увеличиваем. Причем по всей линейке дронов: от "мавиков" до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские возможности для производства наземных роботизированных комплексов. Фактически нам нужен постоянный, стабильный рост производства и и у нас перспективы", – подчеркнул президент Украины.



