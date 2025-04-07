Дронов будет больше: Зеленский анонсировал крупное производство

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку по производству дронов.

Украина увеличит производство дронов. Фото из открытых источников

По словам главы государства, было принято решение максимально увеличивать производство по всей линейке беспилотников.

"Сегодня провел Ставку. Главное – доклады по производству дронов в Украине; максимально увеличиваем. Причем по всей линейке дронов: от "мавиков" до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские возможности для производства наземных роботизированных комплексов. Фактически нам нужен постоянный, стабильный рост производства и и у нас перспективы", – подчеркнул президент Украины.

По его словам, с начала этого года появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления. Уже 11 наших предприятий в Украине овладели производством именно таких дронов, а задача – достичь наибольших масштабов производства и поставок из возможных. Владимир Зеленский поручил заключить максимальные контракты.

"Положительная динамика есть также по "дипстрайкам": конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны. Я хочу поблагодарить всех наших предприятий, которые привлечены, а также всех наших воинов, всех специалистов — всех, кто развивает беспилотный компонент для нашей армии, для всех наших сил", — резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что французские военные одними из первых будут в Украине для обеспечения безопасности после окончания войны. По словам украинского президента, в миротворческий контингент войдут, кроме французских, английские войска. "Когда и в каком количестве прибудут миротворцы — не могу сказать. Такие у нас договоренности с союзниками", — сказал Владимир Зеленский.