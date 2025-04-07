Дронов будет больше: Зеленский анонсировал крупное производство

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Марьян Ощановский
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку по производству дронов.
Украина увеличит производство дронов. Фото из открытых источников
По словам главы государства, было принято решение максимально увеличивать производство по всей линейке беспилотников.
По его словам, с начала этого года появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления. Уже 11 наших предприятий в Украине овладели производством именно таких дронов, а задача – достичь наибольших масштабов производства и поставок из возможных. Владимир Зеленский поручил заключить максимальные контракты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что французские военные одними из первых будут в Украине для обеспечения безопасности после окончания войны. По словам украинского президента, в миротворческий контингент войдут, кроме французских, английские войска. "Когда и в каком количестве прибудут миротворцы — не могу сказать. Такие у нас договоренности с союзниками", — сказал Владимир Зеленский.
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