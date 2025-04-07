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Дронов будет больше: Зеленский анонсировал крупное производство

Производство беспилотников набирает обороты

сегодня, 22:31
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку по производству дронов.

Дронов будет больше: Зеленский анонсировал крупное производство

Украина увеличит производство дронов. Фото из открытых источников

По словам главы государства, было принято решение максимально увеличивать производство по всей линейке беспилотников.

"Сегодня провел Ставку. Главное – доклады по производству дронов в Украине; максимально увеличиваем. Причем по всей линейке дронов: от "мавиков" до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские возможности для производства наземных роботизированных комплексов. Фактически нам нужен постоянный, стабильный рост производства и и у нас перспективы", – подчеркнул президент Украины.

По его словам, с начала этого года появилось более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления. Уже 11 наших предприятий в Украине овладели производством именно таких дронов, а задача – достичь наибольших масштабов производства и поставок из возможных. Владимир Зеленский поручил заключить максимальные контракты.

"Положительная динамика есть также по "дипстрайкам": конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны. Я хочу поблагодарить всех наших предприятий, которые привлечены, а также всех наших воинов, всех специалистов — всех, кто развивает беспилотный компонент для нашей армии, для всех наших сил", — резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что французские военные одними из первых будут в Украине для обеспечения безопасности после окончания войны. По словам украинского президента, в миротворческий контингент войдут, кроме французских, английские войска. "Когда и в каком количестве прибудут миротворцы — не могу сказать. Такие у нас договоренности с союзниками", — сказал Владимир Зеленский.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13809
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