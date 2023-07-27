ВСУ ликвидировали российского военного пропагандиста

Силами украинской армии был ликвидирован российский военный с позывным "Карлсоном". Россиянин имел популярный Telegram-канал "Карлсон – News" с аудиторией более 40 тыс. подписчиков.

Российский военный пропагандист. Фото из открытых источников

26 июля в Telegram-канале российского пропагандиста появилось сообщение с сообщением о его смерти, которое изложил один из администраторов канала. В сообщении раскрыли имя российского военно — Даниил и указали, что он погиб при выполнении боевых задач.

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Российский военный распространял пропагандистские видео, публиковал удары по украинским позициям и поддерживал военную агрессию против Украины. Последние сообщения "Карлссона" касались боев в селе Клещиевка, населенный пункт находится недалеко от Бахмута в Донецкой области. Вероятно, там и погиб российский военный пропагандист.

"Карлссон" был командиром российского отряда БПЛА, а также воевал в чеченской специальной группировке "Ахмат".

"Мы русские. С нами Бог! Ахмат Сила! Россия Мощь!" — сообщало описание в Telegram -канале российского военного пропагандиста.

Напомним, что это не в первый раз, когда украинские силы ликвидировали российских военных пропагандистов. В середине июля ВСУ уничтожили еще одного командира отряда БПЛА Михаила Лучина, также введшего Telegram-канал с пропагандистскими целями. Его аудитория составляла более 20 тыс. подписчиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ ликвидирован российским генерал-лейтенантом.

Также "Комментарии" писали, что российские пропагандисты выпустили видеоролик для немцев о помощи Украине. В нем спецагент на фоне портрета президента Украины выкрикивает "Хайль Зеленский".