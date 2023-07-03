ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом спецназа "Ахмат"

Военные ВСУ ликвидировали во время боев российского захватчика, полковника Евгения Писаренко, возглавлявшего один из отрядов спецподразделения Кадырова "Ахмат". Об этом информирует военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram .

Евгений Писаренко (фото из открытых источников)

"Успешно демобилизован — командир отряда спецназа "Ахмат", полковник Евгений "Великий" Писаренко", — написал военный.

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Украинский офицер также обнародовал фотографию ликвидированного оккупанта.

Подробной информации о том, как и где был уничтожен полковник РФ, военный ВСУ не сообщает.

При этом, пропагандистские СМИ РФ утверждают, что российский офицер будто бы добровольно пошел на войну, которую начали против Украины агрессивные власти РФ.

Еще представители российских пропагандистских СМИ сообщают, что Писаренко родился в Ставропольском крае.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему контрнаступление ВСУ все еще на малых оборотах. Украинские войска уже около месяца проводят наступательные и контрнаступательные операции. Возникают серьезные трудности из-за ряда весомых факторов, включая погодные условия, нехватку необходимых вооружений и боеприпасов, что подчеркнул главком ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, промедление со снабжением необходимых нам наступательных видов вооружений позволило российским оккупантам создать очень мощную эшелонированную оборону. Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Екатерина Коваль размышляет, что украинская нация, президент, его офис, военное командование, вся армия делают максимум возможного, чтобы победить в этой войне. Она отмечает, что и на международном фронте Украина демонстрирует успехи. Наша страна уже фактически стала флагманом новой глобальной системы безопасности. Большинство же цивилизованных государств поддерживают нас в борьбе с российским агрессором.