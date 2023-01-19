Игрок по хоккею из РФ Александр Подставкин не вернулся с войны в Украине. Как мобилизованный, он пошел в русскую армию прошлой осенью, а погиб в начале зимы. Об этом сообщают российские СМИ.

Александр Подставкин (фото из открытых источников)

Александр Подставкин выступал, как игрок, за российские клубы "Мечел" (Челябинск), "Челмет" и "Славутич" (Смоленск). Его мать Людмила сообщила журналистам, что ее сын не ставил своей целью скрываться.

"23 октября Саша получил повестку, я немного уговаривала его не ходить, но он резко мне ответил, что прятаться не будет. Он у меня всегда был смелым, капитан команды", – говорила она.

Но смелости спортсмену хватило недолго. После короткой подготовки в Ростове новобранцев отправили в Украину. В преддверии нового года подразделение, где служил Подставкин, было уничтожено во время артиллерийского обстрела ВСУ, именно там и пал смоленский хоккеист.

Мать спортсмена рассказывает, что гордится поступком своего сына. Но эта женщина не хочет понимать, что такие действия еще раз оказывают поддержку кремлевскому диктатору.

Не понимает этого еще один известный российский спортсмен. Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников комментирует решение молодого коллеги Подставкина пойти на войну как гражданский долг.

"Все мы такие. Родина позовет – куда же мы денемся?" – говорит олимпиец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ ликвидировали 19-летнего оккупанта, из которого пропагандисты совершали "героя". ВСУ ликвидировали 19-летнего российского оккупанта из 155-й бригады морской пехоты Андрея Малых. Именно из него кремлевские пропагандисты пытались слепить "героя". А именно он заявлял, что в Украине занимается "освобождением территории от ВСУ". О его смерти в соцсетях сообщила его девушка.

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