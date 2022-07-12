ВСУ ликвидировали еще одного российского командира: что известно

Украинские защитники уничтожили одного из командиров российской армии. В частности, речь идет о полковнике Алексее Воробье, командире 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград) в составе 8-й армии России. О смерти полковника сообщил местный в Волгограде сайт " Блокнот ", ссылаясь на слова супруги русского полковника.

ВСУ ликвидировали российского командира Алексея Воробья (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, чтобы точно доказать, что погибший был полковником Алексеем Воробьем, проводили даже ДНК-тест.

Известно, что 20-я гвардейская мотострелковая дивизия называется "Прикарпатско-берлинской краснознаменной ордена Суворова". Ее возобновили в 2021 году.

В сообщении российского сайта не сообщают обстоятельства смерти российского полковника.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский пропагандист в прямом эфире показал перемещение колонны кафиров. Российский пропагандист в прямом эфире телеканала показал движение колонны кафиров. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Как пишет СтратКом, пропагандист евгений поддубный на скабеевой шоу в прямом эфире показал перемещение колонны российской артиллерии по улицам оккупированного Алчевска. Отмечается, что недавно именно в Алчевске наши воины благодаря HIMARS уничтожили склады захватчиков.

Также "Комментарии" информировали о том, что нардепы решили признать суверенитет одной из республик РФ . Нардепы Алексей Гончаренко и Муса Магомедов предлагают Верховной Раде признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным государством. Соответствующее предложение, которое должны рассмотреть народные избранники, уже появилось на официальном сайте парламента.

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