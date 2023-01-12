ВСУ ликвидировали 19-летнего оккупанта, из которого пропагандисты сделали "героя" (ВИДЕО)

ВСУ ликвидировали 19-летнего российского оккупанта из 155-й бригады морской пехоты Андрея Малых. Именно из него кремлевские пропагандисты пытались слепить "героя". А именно он заявлял, что в Украине занимается "освобождением территории от ВСУ". О его смерти в соцсетях сообщила его девушка.

ВСУ ликвидировали оккупанта Андрея Малых (скриншот из открытых источников)

Борт с "двухсотым героем" скоро прибудет на его малую родину.

В октябре в сюжетах российских пропагандистских СМИ Малых хвастался, как героически поджигал вражеские танки.

"Заезжая в лес, увидел танк противника, принял решение быстро уничтожить его. Лоб в лоб, метров 50-100 было от него. Я ему осколочный снаряд под башню – он сразу же запылал",- хвастался Малых.

Российский военный свои действия на чужой земле аргументировал "освобождением территории от ВСУ".

Он рассказывал, что "всегда мечтал стать военным".

"Сразу, как только призывали меня, подписал контракт", — гордился в прошлом году Малых.





Известно, что русскому оккупанту всего исполнилось 19 лет. За этот "героизм" его в Кремле представили к "высокой государственной награде".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне пытаются ввести в заблуждение украинских военных . В Луганской области российские войска одевают форму украинских сил и, таким образом, планируют провести провокации. Об этом сообщает сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ. Российские военные прибегают к различным уловкам, чтобы обмануть украинскую армию и гражданское население. Центр национального сопротивления сообщает, что в направлении Кременной было зафиксировано использование российскими подразделениями украинской пиксельной формы.

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