ВСУ ликвидировала рекордное количество российских военных в октябре

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов. За октябрь удалось ликвидировать 12 тыс. 860 российских военных. Такую статистику дает портал russian-casualties.in.ua на основе информации Генерального штаба Украины.

Уничтожена российская техника. Фото из открытых источников

12 тыс. 860 российских уничтоженных российских оккупантов в октябре являются рекордным показателем ликвидированных солдат армии РФ. Предыдущий самый высокий показатель был зафиксирован в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. В марте силы ВСУ ликвидировали 11 тыс. 990 российских захватчиков. На третьем месте оказался сентябрь. В первый месяц украинского контрнаступления было уничтожено 11 тыс. 260 военных РФ.

Кроме того, в октябре также было сбито рекордное количество беспилотников и уничтожено больше всего артиллерийских систем — 406 и 333 единиц вражеской техники соответственно. Также ВСУ сбили 151 крылатую ракету, что является самым высоким показателем с начала российского вторжения. Также в октябре удалось уничтожить 333 артиллерийских системы.

Напомним, что на 1 ноября украинские военные ликвидировали 72 тыс. 470 российских оккупантов.

Графики с уничтоженным личным составом россиян и техникой от портала russian-casualties.in.u можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в столице России начали готовить бомбоубежища, включая противорадиоктивные. Коммунальщики работают в ускоренном режиме и обустраивают хранилища лавками, водой и лекарствами.

Также "Комментарии" сообщали о количестве уничтоженных иранских дронов, атаковавших Украину. По информации от президента Украины ВСУ удалось ликвидировать около 400 дронов-камикадзе.

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