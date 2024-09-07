ВСУ кое-где контратакуют: наступление РФ на Покровск теряет импульс

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Марьян Ощановский
Российское наступление на город Покровск замедляется из-за перекидывания украинских подкреплений.
РФ продолжает наступление на Покровск. Фото из открытых источников
Как пишет журнал Forbes, несмотря на отправку части сил под Курск, в ВСУ есть 4-5 бригад в резерве, часть из которых была переброшена на Покровское направление.
Как отмечает издание, ВСУ кое-где перешли в контратаки, которые помогли стабилизировать фронт. При этом издание отмечает, что не стоит ждать немедленных радикальных изменений вокруг Покровска.
Издание пишет, что выигрыш во времени крайне важен для ВСУ, поскольку это позволяет укрепить позиции вокруг Покровска, битва за который может стать главной в осенне-зимней кампании.
По информации Forbes, ВСУ провели контратаки в Селидово юго-восточнее Покровска.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волча", — подчеркнул он.
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