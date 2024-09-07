ВСУ кое-где контратакуют: наступление РФ на Покровск теряет импульс

Российское наступление на город Покровск замедляется из-за перекидывания украинских подкреплений.

РФ продолжает наступление на Покровск. Фото из открытых источников

Как пишет журнал Forbes, несмотря на отправку части сил под Курск, в ВСУ есть 4-5 бригад в резерве, часть из которых была переброшена на Покровское направление.

Как отмечает издание, ВСУ кое-где перешли в контратаки, которые помогли стабилизировать фронт. При этом издание отмечает, что не стоит ждать немедленных радикальных изменений вокруг Покровска.

"В настоящее время украинские подкрепления — по меньшей мере бригада национальной гвардии "Кара-Даг", 12 бригада "Азов" и 93 механизированная бригада — проводят небольшие контратаки, главным результатом которых стало замедление или незначительное отступление российских войск", — отмечает Forbes.

Издание пишет, что выигрыш во времени крайне важен для ВСУ, поскольку это позволяет укрепить позиции вокруг Покровска, битва за который может стать главной в осенне-зимней кампании.

По информации Forbes, ВСУ провели контратаки в Селидово юго-восточнее Покровска.

"Теперь, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидовом и контратакуют, ранее казавшийся неизбежным захват Покровска российскими войсками кажется немного менее вероятным", — резюмирует издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волча", — подчеркнул он.