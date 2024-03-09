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ВСУ имеют успехи на левобережье Днепра: что известно

ВСУ расширили плацдарм на левобережье Днепра

сегодня, 18:37
Автор:
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Марьян Ощановский
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Украинские военнослужащие в операционной зоне Сил обороны юга удерживают позиции, осуществляют меры по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра.

ВСУ имеют успехи на левобережье Днепра: что известно

Украинская армия продолжает сдерживать наступление РФ. Фото из открытых источников

В Силах обороны юга сообщили, что на левобережье Днепра не прекращается ежедневная контрбатарейная борьба, враг совершает артиллерийские и минометные обстрелы в районе Крынок.

Сообщается, что украинские воины удерживают позиции, осуществляют меры по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра.

В Силах обороны юга также рассказали, что оккупанты активно проводят аэроразведку, продолжают давление артиллерией, применяют большое количество ударных дронов разных типов и впервые за десять дней направили управляемую авиабомбу из самолета тактической авиации, ударив по Херсону.  

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите. По словам украинского президента, представители РФ могут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий. "Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала — да, а посла — нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.



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Источник: https://t.me/SJTF_Odes/6984?fbclid=IwAR2olGiSn1e0zbuYw-X01jR69mHgaozKk08xbvOP-NKxcasvDGAKqpvMuFA
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