ВСУ идут вперед на Запорожье и уже смяли "линию Суровикина"

После того, как был уволен населенный пункт Роботино в Запорожском регионе, военные Сил обороны идут в направлении оккупированного Токмака, говорит глава городской военной администрации Токмака Александр Чуб.

ВСУ продвигаются в Запорожье (фото из открытых источников)

Как рассказал он журналистам проекта " Новости Приазовья ", Вооруженные силы Украины все ближе приближаются к этому городу.

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"Это было 20, 19 км , сейчас мы не знаем, но точно все ближе к Токмаку. И имеем связь с Новопокроповкой, Новым Запорожьем, Сладкой Балкой, там действительно за эти населенные пункты идут бои", – говорит чиновник.

Как он продолжил, уже подтверждаются данные о том, что на окраинах неподалеку от Токмака есть "прилеты".

"Слышали, что больше 4-х часов два дня назад детонировал их боевой комплект, это на севере Токмака. Ситуация напряженная, люди из окрестных сел, с севера покидают свои дома, больше заселяются в Токмак или дальше на юг", – сообщил Чуб.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, военнослужащие РФ на территории Запорожского направления сосредоточивают многие свои войска.

Коваленко объясняет, какие отличия имеет вторая оборонительная линия российских оккупантов в Запорожской области.

"Если у первой линии обороны в полосе обеспечения у нас была проблема с минами, в первую очередь, то во второй линии обороны у нас будет проблема именно с техникой. Но это, опять же, соответственно, заставляет использовать совсем другие тактические элементы, которые будут отличаться от того, что мы видели по первой линии, то есть значительно меньше минных полей, значительно меньше именно минирования территорий. ", – рассказал эксперт.

В частности, сейчас военнослужащие из РФ вынуждены отвести свои артиллерийские подразделения почти к третьей оборонной линии обороны, чтобы она не подверглась уничтожению от военных украинской контрбатарейной борьбы.

По информации обозревателя немецкого издания Bild Юлиана Репке, украинские военные прорвали главную оборону РФ, так называемую "линию Суровикина" и приближаются к населенному пункту Вербовое.

"То есть зубы дракона сдерживали украинских солдат около суток", — написал он в социальных сетях.









"Украинская армия также продвинулась на 2 км южнее, а ее острие сейчас находится в 2 км восточнее Новопрокоповки", — уточняет Юлиан Репке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский назвал главную цель у Бахмута