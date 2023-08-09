ВСУ дошли до второй линии обороны россиян: экскомандир "Айдару" назвал направление

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что ВСУ прорвали первую "линию Суровикина" и уже вышли на вторую по трем направлениям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на выпуск программы "Дикий и Лиховой" на youtube-канале "Новинарня".

Украинские военные. Фото из открытых источников

Евгений Дикий рассказал, что украинские бойцы смогли дойти до второй линии обороны россиян.

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"Состоялся выход на вторую линию россиян по меньшей мере в трех районах: Старомайорское, Орехово, Роботино. Это три точки, где мы уже сейчас бьемся не о первую из трех линий, а уже во вторую, главную, так называемую "линию Суровикина", — заявил бывший командир "Айдара".

Все названые экскомандиром "Айдара" населенные пункты находятся в Запорожской области.

Дикий указывает, что оборонительные линии россиян имеют значительные отличия. Первая линия российской обороны, по его словам, это опорные пункты, где концентрации огневых мест размещены пунктиром по защитной полосе Суровикина. Однако она состоит из практически сплошных минных полей.



Что касается второй линии, Дикий уверяет, что там меньше минных полей, потому что россияне не могли заменять сплошной линию, ведь не смогли бы перемещаться между линиями. Однако защитное преимущество второй линии – это сплошные укрепления.

"Это почти сплошная линия из сотен километров траншей с бетонированными дотами", – говорит Евгений Дикий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получила мощное оружие против российской армии.

Также "Комментарии" писали, что в Украине создали сеть секретных аэродромов . С них взлетают украинские бомбардировщики и запускают британские Storm Shadow и французские Scalp по российским позициям.