ВСУ деоккупировали часть важного населенного пункта: детали

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Кравцев Сергей
В течение последних двух недель украинские военные деоккупировали часть населенного пункта Глубокое, что на Харьковщине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала Киев 24 рассказал заместитель комбата батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92-й ОШБр Олесь Маляревич, информируя о ситуации на направлении.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, здесь находится в частности 11 танковый полк россиян, но постоянно происходят ротации противника.
Маляревич отметил, долгое время работала морская пехота, сейчас ее частично меняет мотострелковые дивизии. То есть, что они имеют боеспособное, то и сюда направляют. Сейчас вообще "Ахмад" зашел, чтобы усилить позиции захватчиков.
Защитник подчеркнул, что враг делает все, чтобы Глубокое не потерять.
Отметим, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
В ОТГ "Харьков" сообщили, что в Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Также отмечали, что в районе населенного пункта Глубокое перемещение личного состава противника имеет единичный характер из-за высокой активности ударных БпЛА Сил обороны. Отмечаются случаи отказов военнослужащих армии РФ от выполнения боевых задач, информировали в ОТГ "Харьков".
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