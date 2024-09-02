ВСУ деоккупировали часть важного населенного пункта: детали

В течение последних двух недель украинские военные деоккупировали часть населенного пункта Глубокое, что на Харьковщине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала Киев 24 рассказал заместитель комбата батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92-й ОШБр Олесь Маляревич, информируя о ситуации на направлении.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Мы деоккупировали часть территории, а именно Глубокого. Это очень важный населенный пункт. И сейчас враг спохватился, подтянул значительные резервы и пытается вернуть утраченные позиции. Сейчас происходят интенсивные боевые действия с их стороны. Мы сейчас находимся в обороне и в принципе надежно держим линию обороны", — сказал военный.

По его словам, здесь находится в частности 11 танковый полк россиян, но постоянно происходят ротации противника.

Маляревич отметил, долгое время работала морская пехота, сейчас ее частично меняет мотострелковые дивизии. То есть, что они имеют боеспособное, то и сюда направляют. Сейчас вообще "Ахмад" зашел, чтобы усилить позиции захватчиков.

Защитник подчеркнул, что враг делает все, чтобы Глубокое не потерять.

"Это маленький населенный пункт, но очень важный. Обе стороны это понимают. Поэтому сейчас идут бои. Я думаю о Глубоком еще долгое время будут слышать украинцы, что происходит. Если не деоккупировать этот населенный пункт, то там прямая дорога на границу. Они это понимают и поэтому цепляются за него всеми силами", — пояснил Маляревич.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

В ОТГ "Харьков" сообщили, что в Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Также отмечали, что в районе населенного пункта Глубокое перемещение личного состава противника имеет единичный характер из-за высокой активности ударных БпЛА Сил обороны. Отмечаются случаи отказов военнослужащих армии РФ от выполнения боевых задач, информировали в ОТГ "Харьков".

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