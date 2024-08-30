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ВСУ были не готовы: назван следующий город, который хотят захватить оккупанты на Покровском направлении

В течение двух последних недель враг добился значительных успехов на Покровском направлении

сегодня, 21:46
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Ткачик Олеся

Российские оккупанты на Покровское направление привлекли значительные силы, которые до этого находились в так называемом оперативном резерве, об этом в эфире "Эспрессо" заявил соучредитель проекта DeepState Руслан Микула.

ВСУ были не готовы: назван следующий город, который хотят захватить оккупанты на Покровском направлении

Война в Украине

При этом он утверждает, что захватчики сумели добиться на Покровском направлении значительных результатов.

"За последние две с половиной недели враг добился существенных успехов на Покровском направлении. Это связано с тем, что россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурмовых действий в районе Селидового и Новогродовки", — сообщил эксперт .

При этом он подчеркнул, что украинские военные не были готовы к столь интенсивному давлению со стороны российских оккупантов.

"На данный момент фактически потерян контроль над Новогродовкой. Враг уже заходит в Селидово и пытается продвинуться в Украинский, еще один ключевой город на этом участке", — подчеркнул Микула.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на Покровском направлении. Главком ВСУ Александр Сырский съездил на фронт и сообщи, что там ситуация действительно сложная, но Силы обороны изо всех сил сдерживают врага. По его словам, принимаются решения, чтобы выровнять ситуацию.

При этом появилась информация о том, что на Покровское направление, якобы, хотят отправить бригады, состоящие из военных, еще не принимавших участия в боевых действиях.

Кроме того, есть информация, что украинские военные вынуждены отступать на один километр каждые три-четыре дня из-за интенсивного давления врага. При этом есть мнение, что россияне смогут так интенсивно наступать до конца сентября.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-u-deepstate-rozpovili-z-chim-povyazano-prosuvannya-voroga-na-pokrovskomu-napryamku
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