ВСУ были не готовы: назван следующий город, который хотят захватить оккупанты на Покровском направлении

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Ткачик Олеся
Российские оккупанты на Покровское направление привлекли значительные силы, которые до этого находились в так называемом оперативном резерве, об этом в эфире "Эспрессо" заявил соучредитель проекта DeepState Руслан Микула.
Война в Украине
При этом он утверждает, что захватчики сумели добиться на Покровском направлении значительных результатов.
При этом он подчеркнул, что украинские военные не были готовы к столь интенсивному давлению со стороны российских оккупантов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на Покровском направлении. Главком ВСУ Александр Сырский съездил на фронт и сообщи, что там ситуация действительно сложная, но Силы обороны изо всех сил сдерживают врага. По его словам, принимаются решения, чтобы выровнять ситуацию.
При этом появилась информация о том, что на Покровское направление, якобы, хотят отправить бригады, состоящие из военных, еще не принимавших участия в боевых действиях.
Кроме того, есть информация, что украинские военные вынуждены отступать на один километр каждые три-четыре дня из-за интенсивного давления врага. При этом есть мнение, что россияне смогут так интенсивно наступать до конца сентября.
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