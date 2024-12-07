ВСУ близки к потере сразу пяти городов: военный раскрыл детали

На сегодняшний день в Донецкой области самыми горячими точками являются Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспресо" рассказал военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, на их участке фронта довольно напряженная обстановка, "враг прессингует, применяет оружие, обходит с разных сторон, пытаясь выйти с нашей стороны на Константиновку через Торецк".

"А с другой стороны противник движется через Часов Яр также на Константиновку. Неподалеку Покровск, где мы перекрываем нашими дронами определенные трассы, и фиксируем, что оккупанты там накапливают свои силы. То есть сейчас захватчик планирует максимально осуществлять атаки на Покровск. Бои продолжаются под пгт Шевченко, а это очень близко от Покровска. А дальше Курахово, где мы знаем, что там также сложная ситуация", — сказал защитник.

Он утверждает, что сейчас на Донецком направлении очень тяжелые времена: бои идут постоянно, а дронов часто не хватает из-за почти непрерывного их использования, потому что вражеских целей очень много как днем, так и ночью.

"Я чувствую, что это какой-то ва-банк, то есть все силы противник бросает на эти направления. Как известно, враг немного изменил стратегию — не размазывает теперь свои силы по всей линии фронта, а концентрируется там, где хочет иметь успех", — рассказал Фирсов.

По его словам, есть 4-5 самых горячих точек в Донецкой области – Торецк, Часов Яр, Курахово, Покровск с Мирноградом.

Военный подчеркнул, что украинскому обществу нужно макисмально донести простые вещи – мы в горячей фазе войны и на кону у нас возможность потери пяти городов — Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово, Новоселки.

Егор Фирсов допустил, что, возможно, геополитически из Вашингтона или Брюсселя ничего страшного не видят, но для нас это важно, потому что вы не представляете, сколько дронов, денег, сил, пота, а самое главное — нашей крови и жизней мы потеряли, защищая эти города и позиции.

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