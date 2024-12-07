ВСУ близки к потере сразу пяти городов: военный раскрыл детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На сегодняшний день в Донецкой области самыми горячими точками являются Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспресо" рассказал военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный отметил, на их участке фронта довольно напряженная обстановка, "враг прессингует, применяет оружие, обходит с разных сторон, пытаясь выйти с нашей стороны на Константиновку через Торецк".
Он утверждает, что сейчас на Донецком направлении очень тяжелые времена: бои идут постоянно, а дронов часто не хватает из-за почти непрерывного их использования, потому что вражеских целей очень много как днем, так и ночью.
По его словам, есть 4-5 самых горячих точек в Донецкой области – Торецк, Часов Яр, Курахово, Покровск с Мирноградом.
Военный подчеркнул, что украинскому обществу нужно макисмально донести простые вещи – мы в горячей фазе войны и на кону у нас возможность потери пяти городов — Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово, Новоселки.
Егор Фирсов допустил, что, возможно, геополитически из Вашингтона или Брюсселя ничего страшного не видят, но для нас это важно, потому что вы не представляете, сколько дронов, денег, сил, пота, а самое главное — нашей крови и жизней мы потеряли, защищая эти города и позиции.
Читайте также на портале "Комментарии" — прорыв россиянами фронта продолжается: DeepState обновил карту.
Новости