Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, беспилотники атаковали нефтяной завод, повреждения получила одна из установок. На территории завода произошло возгорание. Как заявил губернатор, в результате таких действий есть пострадавшие.

Удар по Рязанском НПЗ

Кроме того, известно, что 12 марта губернатор Нижегородской области России подтвердил информацию о том, что неизвестными дронами был атакован объект топливно-энергетического комплекса в промзоне, в результате чего возник пожар. Как известно, речь идет о попадании в установку первичной перегонки нефти на Нижегородском НПЗ. Она находится в собственности компании "Лукойл".

По словам Алексея Гетьмана, ВСУ наносят удары по нефтебазам, потому что они поставляют горюче-смазочные материалы на фронт, а следовательно способствуют действию захватчиков. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, нефтебазы являются военными и вполне законными целями для Сил обороны. При этом Гетьман добавил, что силы российских окупантов на фронте начали выдыхаться, и чтобы помочь завершить наступательный потенциал врага как раз и нужно наносить удары в тыл – уничтожать логистические склады и нефтебазы.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что нанесение ударов по российским нефтебазам свидетельствует о том, что у Сил обороны есть дальнобойное и высокоточное оружие, ведь беспилотники залетают в тыл врага на 500-800 км.

При этом Гетьман добавил, что на самом деле заявления россиян о том, что они сбивают украинские беспилотники, не соответствуют действительности. По его словам, если бы это было правдой, то нефтебазы бы так не пылали. То есть, подчеркнул эксперт, Силы обороны обладают оружием, которое не могут перехватить российские системы противовоздушной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что удары украинскими беспилотниками по территории РФ и действия российских повстанцев ударили по репутации российского диктатора Владимира Путина.



