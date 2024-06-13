ВСУ активизировали удары по вражеской ПВО: к чему готовится Украина

Украинская армия прилагает усилия, чтобы ослабить российскую противовоздушную оборону − в случае успеха это может позволить Украине более эффективно использовать истребители F-16 в долгосрочной перспективе. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW напоминают, что в ночь с 11 на 12 июня украинские войска нанесли удары по одной батарее С-300 и двум батареям С-400 вблизи оккупированных Бельбека и Севастополя в Крыму.

Институт изучения войны также подчеркивает, что на геолокационных снимках, опубликованных 12 июня, видны поврежденные и уничтоженные российские средства С-300 к северу от оккупированной Евпатории и уничтоженную российскую радиолокационную систему С-400 к югу от оккупированного Джанкоя − так что это подтверждает сообщение украинского Генштаба от 10 июня об ударах по российским средствам ПВО в этих районах.

"Некоторые российские источники предполагают, что украинские войска использовали ATACMS во время удара 11-12 июня, хотя ISW не может подтвердить, какие именно системы использовали украинские войска", − говорится в сообщении.

Также аналитики упоминают, что основатель спецподразделения Kraken Главного управления разведки Украины Константин Немичев подтвердил 12 июня, что украинские силы использовали HIMARS для уничтожения четырех российских систем С-300 в Белгородской области.

Сообщается, что уничтожение российских систем ПВО в Белгородской области побудило российское командование перебросить на эту территорию средства ПВО из Крыма, а это в свою очередь ухудшило противовоздушную оборону на временно оккупированном полуострове.

"Украинские войска вероятно стремятся ослабить российскую противовоздушную оборону до того, как Украина получит значительное количество самолетов, чтобы создать условия для будущего использования Украиной пилотируемой авиации ближе к прифронтовым районам. Украинские войска вероятно пытаются ослабить российскую противовоздушную оборону в преддверии ожидаемых поставок истребителей F-16 в Украину, которые, как сообщается, начнутся в небольших количествах летом и осенью 2024 года", – говорится в отчете.

Аналитики считают, что украинские вооруженные силы вероятно со временем смогут перейти к поддержке авиацией наземных операций, при условии, что украинские военные получат достаточное количество истребителей, западные партнеры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов и если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону.

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