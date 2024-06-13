ВСУ активизировали удары по вражеской ПВО: к чему готовится Украина

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Кравцев Сергей
Украинская армия прилагает усилия, чтобы ослабить российскую противовоздушную оборону − в случае успеха это может позволить Украине более эффективно использовать истребители F-16 в долгосрочной перспективе. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Аналитики ISW напоминают, что в ночь с 11 на 12 июня украинские войска нанесли удары по одной батарее С-300 и двум батареям С-400 вблизи оккупированных Бельбека и Севастополя в Крыму.
Институт изучения войны также подчеркивает, что на геолокационных снимках, опубликованных 12 июня, видны поврежденные и уничтоженные российские средства С-300 к северу от оккупированной Евпатории и уничтоженную российскую радиолокационную систему С-400 к югу от оккупированного Джанкоя − так что это подтверждает сообщение украинского Генштаба от 10 июня об ударах по российским средствам ПВО в этих районах.
Также аналитики упоминают, что основатель спецподразделения Kraken Главного управления разведки Украины Константин Немичев подтвердил 12 июня, что украинские силы использовали HIMARS для уничтожения четырех российских систем С-300 в Белгородской области.
Сообщается, что уничтожение российских систем ПВО в Белгородской области побудило российское командование перебросить на эту территорию средства ПВО из Крыма, а это в свою очередь ухудшило противовоздушную оборону на временно оккупированном полуострове.
Аналитики считают, что украинские вооруженные силы вероятно со временем смогут перейти к поддержке авиацией наземных операций, при условии, что украинские военные получат достаточное количество истребителей, западные партнеры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов и если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону.
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