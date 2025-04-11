Встреча Виткоффа и Путина длилась 4,5 часа за закрытыми дверями: чем она закончилась

Переговоры Путина и Виткоффа завершились. Темой встречи были аспекты украинского урегулирования, которые кратко заявили после встречи в Кремле. Соответствующее сообщение цитируют российские пропагандистские СМИ.

Стив Виткофф и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Также стало известно, что беседа Путина с Виткоффом длится более 4 часов, следует из подсчетов. Она началась примерно в 17.40 мск.

Сразу после встречи российские паблики стали транслировать видео, где глава РФПИ Кирилл Дмитриев возвращается в гостиницу в центре Санкт-Петербурга после переговоров Путина и Виткоффа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Виткофф предлагает Трампу после встречи с Путиным . Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что самым быстрым способом достичь прекращения боевых действий в Украине является поддержать право России на оккупацию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Как сообщает "Главком", об этом стало известно из материала агентства Reuters, ссылающегося на свои источники.

Согласно информации, Виткофф озвучил эту позицию лично Дональду Трампу после состоявшейся в Вашингтоне встречи с представителем президента РФ Владимира Путина — Кириллом Дмитриевым.

"Самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине, по словам Виткоффа, – это поддержать стратегию, которая предоставит России право собственности на четыре восточные области Украины, которые она пыталась незаконно аннексировать в 2022 году", – говорится в публикации Reuters.

Агентство отмечает, что Виткофф уже раньше публично озвучивал подобное предложение, в частности, во время интервью с журналистом Такером Карлсоном в прошлом месяце. В то же время Киев неоднократно отвергал эту идею, а многие американские и европейские чиновники считали ее "максималистским требованием со стороны России".