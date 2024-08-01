Встреча Харрис и Зеленского: что полшло не так за неделю до вторжения России

За неделю до начала полномасштабного вторжения вице-президент США Камала Харрис встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским на конференции в Мюнхене, чтобы предупредить его о неизбежности нападения России. Во время разговора между Харрисом и Зеленским произошло недоразумение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Time.



Камала Харрис и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В Белом доме рассказали, что Камала Харрис провела встречу с Владимиром Зеленским. Ее целью было объяснить, как будет реагировать США на возможное вторжение России, а также передать последние данные американской разведки США и проинформировать украинцев для подготовки, которая необходима для достижения успеха на поле боя.

Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сообщение от Харрис было не однозначно. По его словам, Харрис сказала, что "атака была неизбежна". Зеленский тогда ответил, что понимает это и украинская "разведка тоже видит эту информацию".

Как следствие, Зеленский призвал ввести предупредительные санкции против России, которые заставят Путина переоценить возможность нападения. Кроме того, президент подчеркнул, что если атаки невозможно избежать, то США должны предоставить Украине как можно больше оружия, в том числе средства ПВО, истребители и тяжелую артиллерию.

"Харрис отклонила оба предложения, по словам находившихся на встрече украинских чиновников. Им сказали, что США не могут ввести превентивные санкции против России, поскольку наказание может наступить только после преступления", — говорится в материале Time.

Кроме того, по словам Резникова, американцы давили на Зеленского, чтобы тот публично объявил о неизбежности войны. Президент тогда спросил Харрис, хочет ли она, чтобы он это признал и добавил: "Если я признаю это здесь, в этом разговоре, вы введете санкции?" Однако ответ на этот вопрос Зеленский не получил.

В Белом доме считали, что передача оружия в Украину лишь усилит желание Путина совершить вторжение через усиление связей между НАТО и Киевом.

Также Time указывает, что президент США Байден и другие высокопоставленные чиновники посещали Украину, однако этого не делала Камала Харрис. Кроме того, один из дипломатов отметил, что на встречах Харрис проявляла соболезнования, "но я бы назвал это формальным соболезнованием, согласно протоколу".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ключевых цитатах Камалы Харрис об Украине.

Также "Комментарии" писали, что племянник Трампа поддержал Харрис как кандидата в президенты США.