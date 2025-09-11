На России разгорелся скандал после публичных заявлений отца мобилизованного Анорина Александра Игоревича, чей сын пропал без вести на фронте. Мужчина подверг резкой критике руководство 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии, назвав его "мясным", а также обвинил российское минобороны и лично высшее руководство страны в преступной безответственности.

Отец мобилизованного обвиняет армию рф

По словам отца, его сын имел артиллерийскую специальность, однако в течение трех месяцев его заставляли подписать контракт, угрожая отправкой в штурмовые подразделения. В июле 2025 года солдата насильно перевели в 102 полк, который уже имел репутацию "мясного". Уже в ночь на 24 июля его без переподготовки бросили на штурм вблизи н.п. Симферополь. Меньше чем через месяц, 17 августа, боец пропал без вести.

Отец считает, что в отношении его семьи государство совершило три преступления:

• принуждала сына к подписанию контракта;

• угрожала переводом в "мясные" штурмовые роты;

• отправила его на передовую без подготовки "в один конец".

Анорин отмечает, что военных фактически заставляют воевать без должного обеспечения. Семьи самостоятельно покупают берцы, форму, рации, павербанки, ремонтируют технику и даже снабжают бойцов ночными прицелами. Он назвал это унижением и прямым доказательством провала системы: "Это оно — это поднятие с колен, гражданин путин?"



Мужчина также обвинил руководство страны в стратегических ошибках и коррупции. Он обратил внимание, что в то время как российские солдаты бросаются на фронт без подготовки и средств, власти наращивают экспорт сырья — стали, железа и никеля — в страны НАТО, поставляющие оружие Украине.



Анорин подчеркнул, что его история — не единичная. Волонтеры и военкоры, с которыми он общался, подтверждают: "мясные" штурмы без должной подготовки — массовое явление на фронте, но большинство боится говорить об этом открыто из-за репрессий.



Таким образом, очередное свидетельство из середины России доказывает: кадровая политика, коррупция и "стратегический кретинизм" российского руководства приводят к катастрофическим потерям среди мобилизованных, которые фактически превращают в расходный материал.



