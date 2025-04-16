Вслед за отъездом Уиткоффа Путин посылает Трампу новый сигнал: о чем идет речь

Немыслимая атака российских войск на Сумы привлекла внимание к северному областному центру. Эксперты сходятся во мнении, что с одной стороны, атакуя приграничье Сумской области Путин хочет растянуть оборонительные линии Украины, а, с другой стороны, создать видимость прогресса оккупантов на фронте – даже тогда, когда изнурительная война Москвы на востоке заходит в кровавый тупик. Об этом говорится в материале "France 24".

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Авторы публикации отмечают, за несколько недель до того, как ракеты "Искандер-М" ударили по Сумах, город уже жил под тенью войны. Сумы стали приютом для сотен гражданских из приграничных сел.

"Ежедневно в Сумах мы видели несколько сотен людей, которые прибывали в город в поисках убежища", — рассказал корреспондент Джеймс Андре.

По его словам, люди с приграничных с Россией сел спасались от постоянных атак беспилотников и артиллерийских снарядов.

Директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев считает, что двойные удары, которые так любят в Кремле, посылают сигнал о том, что Путину все равно на уговоры о прекращении огня и что Трампу нужно пойти на еще больше уступок российской стороне. Они показывают, что Путин уверен, что еще много украинских территорий, которые нужно захватить, и еще много жизней, чтобы забрать, прежде чем он захочет сесть за стол переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — сначала Кривой Рог, потом Сумы… Россия, словно сознательно взбешенно, наносит удары, прекрасно понимая, что будут жертвы среди мирного населения. Ведь в первом случае бьет по спальному району, где большая заселенность, а во втором по самому центру, где в выходной день куча людей. К чему стремится враг, нанося такие удары на фоне пустых разговоров о "перемирии"? Могут ли подобные действия привести к усилению давления на агрессора со стороны партнеров, в первую очередь США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



