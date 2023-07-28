Вскоре может открыться новое направление фронта – освободим ли в ближайшее время Мелитополь

Подходит к концу второй месяц лета, который, как думали многие украинцы, должен был стать решающим в контрнаступлении. Украинское контрнаступление действительно продолжается, часто говорится о том, что главная задача для ВСУ – разрезать сухопутный коридор оккупантов между Еырмом и РФ на юге Украины, продвинуться как можно дальше на этом участке фронта. Но пока то мы все продолжаем находиться в ожидании. Возможны ли вскоре весомые изменения на поле боя? Что может ускорить наступление ВСУ на юге? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Как только посыплется Запорожский фронт, россиянам придётся фронт разворачивать не с запада на восток, а с севера на юг

Военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что в ближайшие недели может открыться новое направление фронта в Херсонской области. Им может стать участок в Херсонской области на месте высохшего после теракта оккупантов Каховского водохранилища.

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"Я думаю, в ближайшее время может открыться еще одно направление – Каховский фронт, там десятки километров фронта по левому берегу, который никак не укреплён", — считает эксперт.

Отдельно Свитан прокомментировал ситуацию в Запорожской области. По словам эксперта, если бы у россиян не было 9 месяцев для подготовки к контрнаступлению ВСУ, то украинские войска продвигались бы намного быстрее, а так то, что нужно было сделать на полторы-две недели, мы реализуем полтора-два месяца. ВСУ до сих пор проводят формирующие операции, которые серьезно затянулись. И в первые числа августа будет ясно – будем активнее наступать или нет.

В настоящее время Силы обороны на юге не имеют преимущества ни в авиации, ни в средствах ПВО

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "РБК-Украина" заявил, что темп наступления украинских военных на юге может ускориться только в том случае, если у нас будет тотальное преимущество в воздухе над противником.

Эксперт отметил, всем нужно признать – на сегодняшний день ВСУ не имеют преимущества с россиянами ни в авиации, ни в средствах ПВО.

"Я не думаю, что в ближайшей перспективе нам удастся пройти такое расстояние, чтобы рассуждать об освобождении Мелитополя. Кроме очень плотного минирования, враг оказывает ожесточенное сопротивление. Поэтому наше движение будет медленным и постепенным, но, конечно, неотвратимым", — высказался Владислав Селезнев.

По его словам, помочь справиться с противником может планомерный подрыв его боеспособности. Вероятно, наши защитники делают большую ставку на удары по объектам в аннексированном Крыму.

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