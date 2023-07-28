Вскоре может открыться новое направление фронта – освободим ли в ближайшее время Мелитополь

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Кравцев Сергей
Подходит к концу второй месяц лета, который, как думали многие украинцы, должен был стать решающим в контрнаступлении. Украинское контрнаступление действительно продолжается, часто говорится о том, что главная задача для ВСУ – разрезать сухопутный коридор оккупантов между Еырмом и РФ на юге Украины, продвинуться как можно дальше на этом участке фронта. Но пока то мы все продолжаем находиться в ожидании. Возможны ли вскоре весомые изменения на поле боя? Что может ускорить наступление ВСУ на юге? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что в ближайшие недели может открыться новое направление фронта в Херсонской области. Им может стать участок в Херсонской области на месте высохшего после теракта оккупантов Каховского водохранилища.
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Отдельно Свитан прокомментировал ситуацию в Запорожской области. По словам эксперта, если бы у россиян не было 9 месяцев для подготовки к контрнаступлению ВСУ, то украинские войска продвигались бы намного быстрее, а так то, что нужно было сделать на полторы-две недели, мы реализуем полтора-два месяца. ВСУ до сих пор проводят формирующие операции, которые серьезно затянулись. И в первые числа августа будет ясно – будем активнее наступать или нет.
Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "РБК-Украина" заявил, что темп наступления украинских военных на юге может ускориться только в том случае, если у нас будет тотальное преимущество в воздухе над противником.
Эксперт отметил, всем нужно признать – на сегодняшний день ВСУ не имеют преимущества с россиянами ни в авиации, ни в средствах ПВО.
По его словам, помочь справиться с противником может планомерный подрыв его боеспособности. Вероятно, наши защитники делают большую ставку на удары по объектам в аннексированном Крыму.
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