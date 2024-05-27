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Вскоре французские военные будут в Украине: подробности от Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые разрешат первым французским инструкторам посетить учебные центры

сегодня, 18:28
Автор:
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Ткачик Олеся
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совместно с министром обороны Рустемом Умеровым провел в формате онлайн-встречу с Министром Вооруженных Сил Французской Республики Себастьеном Лекорню.

Вскоре французские военные будут в Украине: подробности от Сырского

Сырский и Умеров

Сырский сообщил, что он приветствует инициативу Парижа направить в Украину инструкторов, которые будут заниматься подготовкой украинских военных.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что он уже подписал все необходимые документы, которые разрешат первым инструкторам из Франции уже скоро посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

"Верю, что решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту",
– подчеркнул Сырский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности отправить свои войска в Украину. Впоследствии он сообщил, что для этого должно быть выполнено два условия – официальная просьба от украинской власти и наступление России.

При этом эксперты дискутировали о том, чем могут заниматься французские военные в Украине. По их словам, однозначно они не будут принимать участия в активных боевых действиях, на фронт их никто не будет отправлять. Было мнение, что французские военные смогут заменить украинских военных, например, на границе с Беларусью и заниматься патрулированием. Также было предположение, что французские военные будут работать инструкторами и учить украинских военных на месте, чтобы сэкономить время для подготовки военных, которые очень нужны на фронте.

Кроме того, Макрон призвал союзников предоставить Украине всю посильную помощь.




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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid022VRNT1R43iT9h4Ymkb8PRzAmKkPmJQHgH7HYw97ihuxPrGesk9YTvr4t5AvYgaRRl
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