Вскоре французские военные будут в Украине: подробности от Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совместно с министром обороны Рустемом Умеровым провел в формате онлайн-встречу с Министром Вооруженных Сил Французской Республики Себастьеном Лекорню.

Сырский и Умеров

Сырский сообщил, что он приветствует инициативу Парижа направить в Украину инструкторов, которые будут заниматься подготовкой украинских военных.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что он уже подписал все необходимые документы, которые разрешат первым инструкторам из Франции уже скоро посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

"Верю, что решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту",

– подчеркнул Сырский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности отправить свои войска в Украину. Впоследствии он сообщил, что для этого должно быть выполнено два условия – официальная просьба от украинской власти и наступление России.

При этом эксперты дискутировали о том, чем могут заниматься французские военные в Украине. По их словам, однозначно они не будут принимать участия в активных боевых действиях, на фронт их никто не будет отправлять. Было мнение, что французские военные смогут заменить украинских военных, например, на границе с Беларусью и заниматься патрулированием. Также было предположение, что французские военные будут работать инструкторами и учить украинских военных на месте, чтобы сэкономить время для подготовки военных, которые очень нужны на фронте.

Кроме того, Макрон призвал союзников предоставить Украине всю посильную помощь.



