Вскоре французские военные будут в Украине: подробности от Сырского

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совместно с министром обороны Рустемом Умеровым провел в формате онлайн-встречу с Министром Вооруженных Сил Французской Республики Себастьеном Лекорню.
Сырский и Умеров
Сырский сообщил, что он приветствует инициативу Парижа направить в Украину инструкторов, которые будут заниматься подготовкой украинских военных.
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что он уже подписал все необходимые документы, которые разрешат первым инструкторам из Франции уже скоро посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности отправить свои войска в Украину. Впоследствии он сообщил, что для этого должно быть выполнено два условия – официальная просьба от украинской власти и наступление России.
При этом эксперты дискутировали о том, чем могут заниматься французские военные в Украине. По их словам, однозначно они не будут принимать участия в активных боевых действиях, на фронт их никто не будет отправлять. Было мнение, что французские военные смогут заменить украинских военных, например, на границе с Беларусью и заниматься патрулированием. Также было предположение, что французские военные будут работать инструкторами и учить украинских военных на месте, чтобы сэкономить время для подготовки военных, которые очень нужны на фронте.
Кроме того, Макрон призвал союзников предоставить Украине всю посильную помощь.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!