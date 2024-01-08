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Всего 23 года: во время выполнения боевой задачи погиб молодой летчик ВСУ

Владислав Залистовский во время полномасштабного вторжения имел десятки боевых вылетов

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Выполняя боевое задание, погиб 23-летний украинский летчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский по позывному Blue Helmet.

Всего 23 года: во время выполнения боевой задачи погиб молодой летчик ВСУ

Владислав Залистовский (фото из открытых источников)

Об этом сообщает "Армия TV" в Telegram.

"Наверное, вы видели эти видео от украинского пилота МиГ-29 blue helmet, которые он регулярно публиковал в своих соцсетях. Его настоящее имя Владислав Залистовский и, к сожалению, он погиб во время выполнения боевого задания. Пилоту Залистовскому было всего 23 года "Он закончил летный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в 2021 году, а во время полномасштабного вторжения имел десятки боевых вылетов", — говорится в сообщении.

"Я никогда не думала, что на моей странице будет подобный пост. Ты любил свою работу, свою жизнь, свое небо, но оно сыграло с тобой злую шутку. Ты навсегда останешься в моем сердце лучшим мальчиком в мире. И не только в моем. Мне так много твоих знакомых говорят, что ты — лучший. Тебя действительно все очень любят! Тебе было всего 23… Но почему-то небо забирает лучших.",- такие волнующие строчки оставила на своей странице в соцсетях любимая погибшего летчика Евгения Нестеренко. 

Владислав Залистовский – родился в Малине Житомирской области. Известен как пилот боевого самолета МиГ-29.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на войне погиб украинский музыкант и боец бригады "Магура". Появилась информация о гибели жителя Ивано-Франковской области Андрея Чепиля — известного музыканта и активиста. Андрей защищал страну в Запорожском направлении, был в составе 47-й отдельной бригады "Магура".

В 2014 году активист присутствовал на Майдане. После того, как РФ начала полномасштабную войну на Украине, сразу же пошел в ряды Вооруженных сил Украины.
 



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Источник: https://t.me/army_tv/1152
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