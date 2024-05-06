"Все зависит от наступлений": в ВСУ ответили, возможны ли переговоры с РФ

Переговоры между Украиной и РФ будут иметь результат только благодаря эффективности наступательных действий ВСУ.

Иван Тимочко (фото из открытых источников)

Об этом, комментируя ситуацию журналистам 24 Канала , высказался председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Именно сейчас создаются международные объединения, выражающие готовность вести переговоры. Это – положительный момент для Украины, потому что на законодательном уровне мы не можем напрямую проводить переговоры с Россией.

Тимочко говорит, что выбивать захватчика с территории страны будет ВСУ, переговоры ведут дипломаты. Должен быть акцент на взаимодействии всех органов власти.

"Цель наступления — освобождение территорий, побуждение врага к переговорам на наших условиях, влияние на международных лидеров и политиков для формирования союзников. Нечего стыдиться того, что наши международники и военные говорят, что без помощи союзников нам будет очень тяжело", — говорит Иван Тимочка.

"Переговоры будут зависеть от эффективности наших наступлений", – подчеркивает эксперт.

Гарантии ненападения России на Украину, сдача территорий, которые россияне покинут – это переговоры. В Украине не могут допустить будущих спекуляций РФ по присвоению захваченных украинских территорий.

"Важно то, что закладывается в слово "переговоры". Сегодня Украине на законодательном уровне переговоры напрямую с Россией запрещены. Хорошо, что сейчас начинается международный переговорный процесс", — завершил Иван Тимочко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров назвал условие для мирных переговоров . Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не поддерживает формулу мира от Зеленского, а только будет воспринимать мирные переговоры по окончании войны только на "основе реалий".