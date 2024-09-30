Все военнообязанные, которые не обновили данные, в розыске полиции: что говорят в ТЦК

Довольно много дискуссий было относительно того, какую ответственность понесут те граждане, которые не обновили данные в срок, отведенный законодательством. Сегодня же в СМИ активно начали распространять новость о том, что военнообязанные украинцы, которые не обновили свои военно-учетные данные или не имеют военно-учетных документов, являются нарушителями воинского учета. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Западному курьеру" сделал временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Представитель областного ТЦК и СП отметил, все нарушители находятся в розыске полиции. Он рассказал, что остаются те военнообязанные, которые не обновили свои военно-учетные данные. Поэтому, по его словам, они автоматически стали нарушителями воинского учета и им грозит административная ответственность.

"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их обнаруживают во время мероприятий по оповещению и передают полиции", – пояснил Мороз.

Он утверждает, что нарушителями воинского учета являются также те военнообязанные, которые не имеют военно-учетных документов.

"Те, кто имеет военно-учетные документы неустановленного образца — также нарушители. Таких людей много. Все они находятся в розыске и ежедневно выявляются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности", — рассказал Мороз.

По его словам, затем в ТЦК актуализируют все данные человека, и если он подлежит призыву и мобилизации, то автоматически проходит военно-врачебную комиссию.

Андрей Мороз уточнил, если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу, и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского ТЦК утверждает, что закон о мобилизации упростил работу ТЦК.

В ТЦК отметили, самая полезная новация – это, конечно, обновление военно-учетных данных. Теперь ТЦК и СП имеют актуальные данные о военнообязанных, их место регистрации, номер телефона. Ведь многие лица зарегистрированы были по одному адресу, а проживали совсем в других местах. Таким образом многие военнообязанные не могли получить повестки, потому что не знали их местонахождения.

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