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Все внимание к сигналам тревоги: Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики

Воздушные силы ВС сообщили, что Россия подняла с аэродрома "Оленья" несколько самолетов Ту-95МС

сегодня, 06:55
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", ночью Воздушные силы Украины сообщили о взлете нескольких бортов Ту-95МС с российского аэродрома Оленья в Мурманской области РФ.

Все внимание к сигналам тревоги: Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики

Самолет Ту-95МС. Фото: из открытых источников

"Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл.). Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Позже стало известно, что первые пуски ракет были имитационные. При этом Воздушные силы ВСУ призывают ближайшие часы быть максимально внимательными к сигналам тревоги. 

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