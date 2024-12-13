Все внимание к сигналам тревоги: Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики

Как передает портал "Комментарии", ночью Воздушные силы Украины сообщили о взлете нескольких бортов Ту-95МС с российского аэродрома Оленья в Мурманской области РФ.

Самолет Ту-95МС. Фото: из открытых источников

"Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл.). Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Позже стало известно, что первые пуски ракет были имитационные. При этом Воздушные силы ВСУ призывают ближайшие часы быть максимально внимательными к сигналам тревоги.

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