Все в ядерный пепел: готов ли Кремль на ядерный удар – зачем Путину визит гендиректора МАГАТЭ в Москву

Рафаэль Мариано Гросси, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), как ожидается, посетит Киев и Москву на следующей неделе. Визит является частью текущих усилий по "скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции". Тем временем россия продолжает нагнетать: задержала гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова для "временного допроса", продолжает бряцать ядерным оружием, на что идут уже сигналы из США. Как события могут развиваться дальше? Существует ли риск применения россиянами ядерного оружия? Готов ли мир к такому повороту событий, в том числе – к превентивным мерам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Речь должна идти как минимум о приостановлении прав россии в рамках МАГАТЭ

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский думает, что после событий 30 сентября, когда Кремль запустил процесс новой аннексии, включая Запорожскую область, россияне попытаются использовать визит гендиректора МАГАТЭ, чтобы еще раз заявить о захвате оккупированных украинских территорий.

"Скорее всего, россия будет настаивать на том, что теперь нет предмета переговоров с Украиной по поводу судьбы ЗАЭС – и МАГАТЭ должно признать "новую реальность". То есть, отказаться от обсуждения с Украиной вопроса ЗАЭС. Поскольку действия россии беспрецедентны за всю историю существования МАГАТЭ (оккупация и захват АЭС другой страны), действия Украины и союзников тоже должны быть жесткими", – уверен Петр Бурковский.

Речь, поясняет он, должна идти как минимум о приостановлении прав россии в рамках МАГАТЭ. Для этого, отмечает эксперт, нужно зафиксировать нарушения со стороны рф – и получить согласие 2/3 членов организации. Большую роль в этом может сыграть резолюция Генассамблеи ООН с осуждением действий россии: фейковые референдумы, действия рф 30 сентября, массовые военные преступления, нарушения норм ядерной безопасности в отношении ЗАЭС и Южно-Украинской (Пивденно-Украинской) АЭС.

"Отдельный вопрос – о ядерном оружии. Все предыдущие "непредсказуемые" действия, как, к примеру, открытое нападение на Украину, прекращение поставок газа в ЕС – не принесли путину ни победы, ни триумфа. Ядерная кнопка пока еще дает ему гарантию неуязвимости внутри россии. Но ее нажатие лишит его и этого последнего рычага, – акцентирует Петр Бурковский. – Ему выгоднее держать всех в напряжении и торговаться, потому что после ядерной атаки вести переговоры с ним никто не будет. А чтобы не допустить такого сценария, переговоры будут идти очень интенсивно. Для Украины главное быть готовой продолжать и вооруженную, и дипломатическую борьбу за освобождение своих земель".

Не стоит забывать, что все шахты ракет, несущих ядерные боеголовки по всему земном шару, отслеживаются через спутники

Политический эксперт Светлана Кушнир рассуждает так:

"Уже дне недели к ряду ядерный пепел кружится в информ-атмосфере. Созданная паника никак благотворно на разрешение конфликта не влияет. Ещё раз отсылаю всех к военной доктрине рф, где четко написано, в каком случае применяется стратегическое ядерное оружие. Бить тактическим ядерным оружием целесообразно по большому и плотному скоплению военных. Иначе это – что палить из пушки по воробьям. Наше высшее военное руководство знает об этом. Исходя из этого была продумана эффектная тактика продвижения наших войск с целью освобождения оккупированных территорий. Харьковская область, а теперь Лиман – яркие тому примеры".

Светлана Кушнир уверена, что путинские страшилки о ядерном ударе были "приглашением" к переговорам об Украине без Украины в формате рф-США. Как видим, ничего из этого не вышло.

"Не забывайте, что все шахты ракет, несущих ядерные боеголовки по всему земном шару, отслеживаются через спутники. И пока те не выведены из строя (нельзя исключить такое вредительство), обо всех движениях россиян тут же станет известно на другом конце Земли. И даже если допустить, что запуск состоится, ответные пусковые установки давно направлены по точным координатам на городам и целям рф. Так что ядерной зимы и в Кремле боятся. Да и нажать красную кнопку лично один путин не может — технически это осуществляется несколькими людьми одновременно", – поясняет эксперт.

Что касается МАГАТЭ, то данная структура очень медленно реагируют на всё, считает Светлана Кушнир.

"Одно хорошо, что нашу идею создать демилитаризованную зону Гросси поддержал, несмотря на российское лобби внутри руководства организации, – отмечет эксперт. – Кому интересно, почитайте, как та же МАГАТЭ контролирует атомные объекты в рф (спойлер – никак). Возмутительно то, что директор ЗАЭС сейчас, по факту, находится в плену в россиян! Как и тот факт, что обещанная постоянная делегация членов МАГАТЭ никак не приедет на постоянную мониторинговую службу в Энергодар".

По словам Светланы Кушнир, в отличие от ядерной атаки, более реальна ракетная активность русских по нашим объектам инфраструктуры – дамбам, электростанциям, теплогенерации, мостам, железнодорожным узлам.

"путин и его приспешники не погнушаются подобным, чтобы создать на украинской территории гуманитарную катастрофу, – предупреждает эксперт. – Не зря же распинался 30 сентября на шабаше на Красной площади бешеный актёр Охлобыстин с криками "Гойда!". Но в украинском языке это слово читается как глагол "качать". Уверена, что ВСУ продолжат "качать" (утилизировать и пленять) вражескую орду, пока не деоккупируем все наши территории. И никакими ядерными страшилками нас не остановить".

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин отфестивалил на Красной площади в куртке за почти полмиллиона рублей.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!