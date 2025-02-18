Все в стиле Путина: к чему готовится ФСБ на оккупированных территориях Украины и в РФ

Российские спецслужбы планируют осуществить несколько терактов на временно оккупированных территориях Украины и в самой РФ против местного населения. ФСБ страны-агрессора хочет после этого обвинить представителей партизанских движений. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает движение сопротивления оккупации "АТЕШ".

ФСБ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что о таких планах рассказали украинским подпольщикам информаторы среди российских спецслужб.

"Это стандартная методичка ФСБ, которую они уже применяли ранее для усиления репрессий и тотального контроля", — обращают внимание в движении.

Также партизаны отметили, что в рамках подготовки к этим провокациям власти РФ заранее объявили "АТЕШ" террористической организацией.

"Напоминаем, что наше движение действует исключительно против российских военных оккупантов и осуждает любые преступления против мирных граждан. Оккупанты не смогут скрыть свои настоящие преступления за фальшивыми инсценировками", — отмечают в движении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия после украинских ударов меняет тактику хранения топлива на временно оккупированных территориях. Об этом 6 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на партизанское движение АТЕШ. Агенты движения фиксируют увеличение количества гражданских топливозаправщиков, которые работают на интересы оккупационной армии.

АТЕШ предупреждает, что таким образом командование Вооруженных сил РФ пытается уберечь свою логистику, которая сильно пострадала вследствие ряда успешных ударов сил обороны Украины. Такую тактику начали внедрять сразу после заявления министра обороны РФ Андрея Белоусова. Он придумал, что на смену военным базам в РФ "должна прийти эшелонированная сеть складов".



