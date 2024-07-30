Все в дыму, нет света и воды: в Крыму горят сразу четыре больших подстанции

В оккупированном Крыму произошли масштабные пожары на четырех электроподстанциях, что повлекло за собой обесточивание всей Керчи и пригородов, а также перебои с водоснабжением. Российские СМИ сообщают, что огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат и сел Осовины и Бондаренково.

В Крыму горят подстанции (фото из открытых источников)

Одна из причин пожаров, которую называют российские источники – это "диверсия". По данным Telegram-канала "Крымский ветер", горит подстанция на 110 киловольт, оставив без света более 53 тысяч человек. Также сообщается, что рассматривается версия о диверсии как возможной причине пожаров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России горит нефтебаза. После массированной атаки беспилотников в ночь на 28 июля в Курской области загорелась нефтебаза "Полевая". Россияне начали активно выкладывать фото и видео после ударов дронов и с горящей нефтебазой.

Около часа ночи исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил о возможности ударов беспилотниками. Российский политик заявил, что "силы и средства приведены в готовность для отражения атаки". Через час в Курской области раздались взрывы – дроны атаковали нефтебазу "Полевая" в селе Полевая. Российские Telegram-каналы опубликовали серию фотографий и видео, которые им прислали местные и рассказали, что после нескольких взрывов в небе наблюдалось сильное задымление.

Известно, что из-за удара дронов были повреждены три нефтяных резервуара. Российские власти официально не комментировали взрывы на нефтебазе. По российской нефтебазе "Полевая" не в первый раз прилетают дроны. 15 февраля 2024 года по ней также были нанесены удары беспилотниками. Тогда вспыхнули два резервуара с дизельным горючим объемом 1000 кубометров и 400 кубометров.



