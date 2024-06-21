В России вдвое упал спрос на антидроновые ружья, которые покупались для защиты от украинских беспилотников.

В РФ отказываются от закупок антидронных ружей. Фото из открытых источников

Российские медиа сообщают, что в январе-мае 2024 года в РФ было продано на 50% ружей меньше, чем за тот же период в прошлом году.

"Спрос на антидроновые ружья действительно снизился и будет снижаться, поскольку приходит понимание, что они недостаточно эффективны, а иногда и полностью бесполезны", — рассказал коммерческий директор "Лаборатории будущего" Павел Камнев.

По его словам, ружья имеют много недостатков, самый существенный из которых — направленный луч с ограничением мощности. Чаще всего антидроновые ружья в прошлом году закупали для охраны объектов топливно-энергетического комплекса. Теперь вместо антидроновых ружей покупатели интересуются комплексными системами защиты от дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий. "Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова. Проанализировав соцсети невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.