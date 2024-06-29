logo

BTC/USD

60932.01

ETH/USD

3386.37

LTC/USD

74.46

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Все-таки есть три категории парней, которых могут мобилизовать до 25 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Все-таки есть три категории парней, которых могут мобилизовать до 25 лет

В первую очередь речь идет о военнообязанных до 25 лет, проходивших военную кафедру и являющихся офицерами запаса, но сейчас не учащихся на магистратуре

сегодня, 13:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Украине есть социальная несправедливость между людьми, подлежащими призыву до 25 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека и экс-омбудсмен Людмила Денисова, сообщает "Эспрессо".

Все-таки есть три категории парней, которых могут мобилизовать до 25 лет

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Правозащитница отметила, есть три категории ребят до 25 лет, которые могут быть мобилизованы. Это: военнообязанные, не имеющие 25 лет, но проходившие военную кафедру, являются офицерами запаса и сейчас не учатся на магистратуре. Военнообязанные, ранее отслужившие срочную службу (не считая последнюю демобилизацию срочников, которых год не будут мобилизовывать). Лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и установили статус непригодных к военной службы в мирное время, или ограниченно годных в военное время. Они тоже военнообязанны.

"Таким лицам нужно пройти ВВК до 4 февраля 2025 г. Если они будут признаны годными, то могут быть мобилизованы, если отсрочки нет", – сообщила Денисова.

По мнению экс-обмудсмена, в этом есть социальная несправедливость. Потому что не служившие не имеют военноучетной специальности и не были признаны ограниченно пригодными, до 25 лет не могут быть мобилизованы, а другие могут.

"Сейчас в Верховной Раде группой народных депутатов зарегистрирован законопроект, предусматривающий отсрочку от призыва на военную службу именно тех, кто был признан ограниченно пригодными к июню 2024 г. Если они будут признаны годными ВЛК, то отсрочку будут предоставлять им до 25 лет. Тогда это будет справедливо. Прошу нардепов поддержать законопроект (№11379). По возрасту должны быть равные условия для тех, которые не служили, не заканчивали военную кафедру, не имеют военной подготовки и относительно ограниченно пригодных", — подытожила Денисова.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли в Украине в разы ускорилась мобилизация: в Минобороны не скрывают восторг.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости