Все-таки есть три категории парней, которых могут мобилизовать до 25 лет

В Украине есть социальная несправедливость между людьми, подлежащими призыву до 25 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека и экс-омбудсмен Людмила Денисова, сообщает "Эспрессо".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Правозащитница отметила, есть три категории ребят до 25 лет, которые могут быть мобилизованы. Это: военнообязанные, не имеющие 25 лет, но проходившие военную кафедру, являются офицерами запаса и сейчас не учатся на магистратуре. Военнообязанные, ранее отслужившие срочную службу (не считая последнюю демобилизацию срочников, которых год не будут мобилизовывать). Лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и установили статус непригодных к военной службы в мирное время, или ограниченно годных в военное время. Они тоже военнообязанны.

"Таким лицам нужно пройти ВВК до 4 февраля 2025 г. Если они будут признаны годными, то могут быть мобилизованы, если отсрочки нет", – сообщила Денисова.

По мнению экс-обмудсмена, в этом есть социальная несправедливость. Потому что не служившие не имеют военноучетной специальности и не были признаны ограниченно пригодными, до 25 лет не могут быть мобилизованы, а другие могут.

"Сейчас в Верховной Раде группой народных депутатов зарегистрирован законопроект, предусматривающий отсрочку от призыва на военную службу именно тех, кто был признан ограниченно пригодными к июню 2024 г. Если они будут признаны годными ВЛК, то отсрочку будут предоставлять им до 25 лет. Тогда это будет справедливо. Прошу нардепов поддержать законопроект (№11379). По возрасту должны быть равные условия для тех, которые не служили, не заканчивали военную кафедру, не имеют военной подготовки и относительно ограниченно пригодных", — подытожила Денисова.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли в Украине в разы ускорилась мобилизация: в Минобороны не скрывают восторг.



