Все-таки есть три категории парней, которых могут мобилизовать до 25 лет

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Кравцев Сергей
В Украине есть социальная несправедливость между людьми, подлежащими призыву до 25 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека и экс-омбудсмен Людмила Денисова, сообщает "Эспрессо".
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Правозащитница отметила, есть три категории ребят до 25 лет, которые могут быть мобилизованы. Это: военнообязанные, не имеющие 25 лет, но проходившие военную кафедру, являются офицерами запаса и сейчас не учатся на магистратуре. Военнообязанные, ранее отслужившие срочную службу (не считая последнюю демобилизацию срочников, которых год не будут мобилизовывать). Лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и установили статус непригодных к военной службы в мирное время, или ограниченно годных в военное время. Они тоже военнообязанны.
По мнению экс-обмудсмена, в этом есть социальная несправедливость. Потому что не служившие не имеют военноучетной специальности и не были признаны ограниченно пригодными, до 25 лет не могут быть мобилизованы, а другие могут.
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