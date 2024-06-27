Действительно ли в Украине в разы ускорилась мобилизация: в Минобороны не скрывают восторг

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Кравцев Сергей
В Министерстве обороны отмечают положительную динамику в темпах мобилизации в Украине, утверждают: ситуация значительно лучше, чем в марте и феврале. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что сейчас возросло количество граждан, которые мобилизуются, и процесс приобрел иную интенсивность.
По словам спикера, в Минобороны понимают: для того чтобы эти люди, которые сейчас мобилизуются, оказались в армии, нужно некоторое время.
Также в ходе этого же эфира спикер рассказал, что в Министерстве обороны считают, что военнообязанные украинцы имеют достаточно возможностей обновить свои военно-учетные данные до 16 июля и поэтому не поддерживают продление этих сроков.
Спикер отметил, что Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, так как сейчас существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и (приложении) "Резерв+", где это сделать можно за считанные минуты.
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