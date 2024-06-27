Действительно ли в Украине в разы ускорилась мобилизация: в Минобороны не скрывают восторг

В Министерстве обороны отмечают положительную динамику в темпах мобилизации в Украине, утверждают: ситуация значительно лучше, чем в марте и феврале. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что сейчас возросло количество граждан, которые мобилизуются, и процесс приобрел иную интенсивность.

"Мы не можем раскрывать цифры, но динамика положительная, и это не может не радовать", – рассказал Дмитрий Лазуткин.

По словам спикера, в Минобороны понимают: для того чтобы эти люди, которые сейчас мобилизуются, оказались в армии, нужно некоторое время.

"Необходимо пройти обучение, ВВК, получить мобилизационное распоряжение, но так или иначе процесс идет. Динамика значительно улучшается, если сравнивать с мартом или февралем", – подытожил Дмитрий Лазуткин.

Также в ходе этого же эфира спикер рассказал, что в Министерстве обороны считают, что военнообязанные украинцы имеют достаточно возможностей обновить свои военно-учетные данные до 16 июля и поэтому не поддерживают продление этих сроков.

Спикер отметил, что Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, так как сейчас существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и (приложении) "Резерв+", где это сделать можно за считанные минуты.

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