Все-таки без жертв не обошлось: новые детали массированной атаки россиян на Киев

В результате массированной атаки РФ на Киев 4 июля погиб человек. Тело первой жертвы достали из-под завалов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

Погибшие в Киеве. Фото: из открытых источников

Как отмечают в ГСЧС, на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара.

Глава КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что это произошло в Святошинском районе Киева.

По данным спасателей, в Киеве в результате обстрела пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.

При этом в Киеве еще продолжается ликвидация последствий атаки — спасатели тушат пожары и разбирают завалы. Вывезено уже более 300 тонн обломков строительных конструкций.

На месте работают кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности, пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.

Читайте также на портале "Комментарии" — с вечера 3 июля российские захватчики начали массированную атаку ударными баллистическими ракетами по Киеву. Традиционно первыми на столицу полетели десятки дронов-камикадзе типа "шахед". Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов в шести районах города. Предварительно 19 пострадавших. Большинство пострадавших медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 4 июля российские войска нанесли массированный удар по столице Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, этой ночью был один из самых масштабных воздушных ударов. В общей сложности для обстрела Украины Россия применила 550 целей, из них по меньшей мере 330 – российско-иранские "шахеды", были применены также ракеты, в частности баллистические.



