В России цинично оправдывают массированный обстрел Киева: заявили, какие объекты поразили

В ночь на 4 июля российские войска нанесли массированный удар по столице Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, этой ночью был один из самых масштабных воздушных ударов. В общей сложности для обстрела Украины Россия применила 550 целей, из них по меньшей мере 330 – российско-иранские "шахеды", были применены также ракеты, в частности баллистические.

Обстрел. Иллюстративное фото

"Именно столица была главной мишенью этого российского удара. Нашим воинам удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами РЭБ. Начали работать дроны-перехватчики — десятки сбитий", — сообщил Зеленский.

Пока Киев приходит в себя от массированного удара в Министерстве обороны РФ цинично оправдали атаку.

Отмечают, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия. В Минобороны оправдываются, что били по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода.

В Минобороны РФ заявили, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Российское издание Mash добавило, что нанесли удар по академии СБУ в Киеве, позициям ЗРК Patriot на аэродромах Жуляны и Васильков, а также по пунктам временной дислокации украинских и иностранных военных.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия снаряжает самолеты стратегической авиации ракетами.



