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"Все окончательно пропало": раскрыта впечатляющая правда о главной цели зверского удара РФ по Киеву

Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил, почему Россия могла накапливать баллистические ракеты перед массированной атакой и какую угрозу представляют комплексы Бастион с ракетами Оникс и Циркон.

14 октября 2026, 12:10
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Клименко Елена

Российские оккупанты могли заранее накапливать баллистические ракеты, чтобы нанести массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре накануне отопительного сезона. Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии УНИАН объяснил, почему Россия прибегла к масштабной атаке и какую цель стремится достичь.

"Все окончательно пропало": раскрыта впечатляющая правда о главной цели зверского удара РФ по Киеву

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, одной из причин обстрела стало накопление ракет. В то же время, он предполагает, что Москва пытается максимально повредить энергетические объекты до возможного введения договоренностей об энергетическом перемирии. Таким образом, Кремль может стремиться покинуть Украину с масштабными проблемами накануне холодов.

"Во-первых, было накопление", — отметил Романенко, объясняя причины запуска 39 баллистических ракет во время массированной атаки.

Он добавил, что россияне могут пытаться вывести из строя как можно больше объектов энергетики, чтобы усугубить ситуацию в стране еще до начала отопительного сезона.

Эксперт также объяснил, почему российские войска растягивают обстрелы во времени, заставляя людей проводить ночи в укрытиях. По его мнению, такая тактика направлена не только на разрушение инфраструктуры, но и на дезорганизацию повседневной жизни городов и работы предприятий.

"Россияне стремятся, чтобы у нас возникла дезорганизация в целом в хозяйстве города, на предприятиях, потому что люди были вынуждены всю ночь провести в бомбоубежищах", — подчеркнул Романенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал звонка от президента США Дональда Трампа перед оглашением энергетического перемирия между Украиной и Россией. О договоренности украинский лидер узнал из социальной сети Truth Social. Об этом он рассказал в интервью американскому радио NPR.



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