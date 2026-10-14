"Все остаточно пропало": розкрито приголомшливу правду про головну ціль звірячого удару РФ по Києву

Російські окупанти могли заздалегідь накопичувати балістичні ракети, щоб завдати масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі напередодні опалювального сезону. Авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі УНІАН пояснив, чому Росія вдалася до масштабної атаки та якої мети прагне досягти.

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За словами експерта, однією з причин обстрілу стало накопичення ракет. Водночас він припускає, що Москва намагається максимально пошкодити енергетичні об’єкти до можливого запровадження домовленостей про енергетичне перемир’я. Таким чином Кремль може прагнути залишити Україну з масштабними проблемами напередодні холодів.

"По-перше, було накопичення", — зазначив Романенко, пояснюючи причини запуску 39 балістичних ракет під час масованої атаки.

Він додав, що росіяни можуть намагатися вивести з ладу якомога більше об’єктів енергетики, аби погіршити ситуацію в країні ще до початку опалювального сезону.

Експерт також пояснив, чому російські війська розтягують обстріли в часі, змушуючи людей проводити ночі в укриттях. На його думку, така тактика спрямована не лише на руйнування інфраструктури, а й на дезорганізацію повсякденного життя міст і роботи підприємств.

"Росіяни прагнуть, аби у нас виникла дезорганізація загалом у господарстві міста, на підприємствах, тому що люди були змушені всю ніч провести у бомбосховищах", — наголосив Романенко.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував дзвінка від президента США Дональда Трампа перед оголошенням енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Про домовленість український лідер дізнався із соціальної мережі Truth Social. Про це він розповів в інтерв’ю американському радіо NPR.