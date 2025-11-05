Все очень серьезно: озвучен страшный прогноз боев за Покровск

Ситуация в Покровске остается очень сложной и нестабильной. Назначение дополнительных сил, таких как подразделения Главного управления разведки (ГУР) и других специальных подразделений, к этому стратегически важному городу, свидетельствует о серьезном внимании, которое уделяет ситуации на месте политическое руководство страны. В частности, военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV" подчеркнул, что ситуация в Покровске может быть очень критичной, если ситуация не изменится.

Фото: из открытых источников

Как отметил Попович, недавно появились опасения, что Покровск может быть потерян, если ситуация останется без изменений. Однако на конец прошлой недели началась активная операция ГУР, в рамках которой в регион были направлены дополнительные подразделения из разных подразделений ВСУ, в том числе штурмовые войска, а также представители Службы безопасности Украины (СБУ). Основной целью операции явилось "очищение" логистических путей и обеспечение стабильности в этом важном направлении.

Попович также подчеркнул, что делать окончательные выводы или давать конкретные прогнозы по дальнейшему развитию ситуации в Покровске на данном этапе является сложной задачей. На фоне активных боев раздаются противоречивые заявления: одни говорят об успехах в контрнаступлении, другие – о возможной сдаче города. Такие полярные мысли еще раз подтверждают значимость момента и нестабильность обстановки.

По словам обозревателя, российские войска продолжают взимать пехотные подразделения по этому направлению. Противостояние продолжается, а бои за Покровск приобретают ожесточенный характер. Он отметил, что пока невозможно определить, кто именно контролирует какую часть города. Боезитка ведется между украинскими и российскими силами, причем перемещение линии фронта происходит достаточно динамично.

