Все обещания Трампа оказались фейком: на Западе заявили об окончательном крахе мирного процесса в Украине

Украина и Россия фактически потеряли интерес к мирному процессу с участием США, несмотря на публичные сигналы оптимизма со стороны Вашингтона. По данным источников Financial Times, которые знакомы с позициями сторон, дипломатические контакты находятся в состоянии фактической заморозки, а перспективы их восстановления оцениваются как минимальные.

Собеседники издания утверждают, что позиция Владимира Путина все больше смещается в сторону продолжения боевых действий и расширения исходных требований. Один из них передает логику Кремля как отказ от каких-либо компромиссов по поводу нынешней линии фронта, где российское руководство настаивает на достижении своих стратегических целей без уступок.

Другие источники описывают видение Москвы как долгосрочную ориентацию на максимальные результаты, несмотря на текущую ситуацию в поле боя. В таких оценках отмечается, что даже при отсутствии быстрых военных успехов в Кремле продолжают рассматривать масштабные территориальные и политические цели как конечный результат войны.

В Киеве признают, что предыдущие дипломатические усилия не дали ни одного ощутимого прогресса. Один из украинских чиновников прямо отметил, что американская сторона не смогла добиться изменений в подходах России, что фактически заблокировало продвижение переговорного процесса.

По информации FT, в украинском руководстве растет разочарование из-за отсутствия результатов посреднических усилий США. В Киеве считают, что нынешний формат диалога потерял эффективность и не приводит ни к какому сближению позиций сторон.

Москва, со своей стороны, продолжает настаивать, что любые переговоры возможны только при условии существенных уступок со стороны Украины, в частности, относительно статуса Донбасса. Европейские дипломаты также отмечают, что признаков реальной готовности России к компромиссу пока не наблюдается. По их мнению, действия Кремля свидетельствуют о приоритете военного сценария над дипломатическим.

