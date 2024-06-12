В России планируют закрыть не менее 57 исправительных колоний.

В России заканчиваются зэки. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, причина закрытия в том, что помещения тюрем пустуют.

Сначала в Кремле закрытие тюрем объясняли декриминализацией некоторых статей уголовного кодекса РФ. На самом же деле главная причина уменьшения количества зэков в том, что их массово отправляют на войну против Украины. Кто-то делает это добровольно, подвергаясь обещаниям больших денег и аннуляции судимости. Однако большинство зэков не видят контрактов, которые за них подписывают "смотрящие".

В Центре сопротивления отметили, что российские зеки, попадающие на фронт из-за подписания соответствующего документа в тюрьме, живут не больше восьми месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти половина украинцев считает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир". Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что шансы призрачны, что Китай все же согласится принять участие в швейцарском саммите мира. "По состоянию на данный момент нет подтверждения от Китая о том, что они будут участвовать в саммите мира. Надежды на то, что китайцы будут участвовать в саммите, призрачны", — отметил Сергей Никифоров. Как известно, ранее Китай заявляет о готовности принять участие и принять участие в организации саммита, на который согласятся прибыть представители и Украины, и России.