По сравнению с 2014 годом, когда РФ аннексировала Крым, количество россиян, готовых воевать за свою страну, сократилось вдвое, свидетельствуют результаты международного опроса Gallup.

Россияне не хотят ехать на войну. Фото из открытых источников

Только 32% россиян в конце прошлого года. положительно ответили на вопросы социологов "Готовы ли вы сразиться за свою страну, если бы она участвовала в войне?". При этом 20% сказали, что не хотят этого делать, а 48% — что не знают, пошли ли бы на войну.

В Gallup напомнили, что в конце 2014 года на волне эйфории после оккупации украинского Крыма воевать за свою страну было готово 59% россиян.

Социологи также отметили, что на нежелание сограждан воевать и вообще замечать войну постоянно жалуются российские военкоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис президента рассматривает возможность формирования технократического правительства во главе с Андреем Ермаком. На Банковой считают, что создание такого правительства поможет вывести Украину из политического кризиса, заявил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Выходом из нарастающего кризиса могло бы стать технократическое правительство национальной устойчивости, считает политолог. Однако, по его мнению, Банковая не собирается создавать такое технократическое правительство, а выбирает простые и ошибочные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что пропагандистка Татьяна Монтян, после начала российского полномасштабного вторжения сбежавшая из Киева в Донецк, вдруг "прозрела" от плохой жизни в захваченном Россией городе. Монтян почему-то выражает свое негодование по неработающей почте в городе, хотя сама 10 лет боролась за то, чтобы Донецк "освободили от нормальной жизни".

