Все идет по плану: Залужный обратился к украинцам

Российские оккупанты россияне не имеют успеха на поле боя, несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск за счет мобилизации. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говоря об итогах разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет. Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонительная операция выполняется успешно в соответствии с планом", – написал Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ в очередной раз подчеркнул, что украинские войска выполняют сразу несколько задач: деоккупируют украинскую территорию, ломают планы врага по захвату новых украинских земель, защищают от ударов противника объекты критической инфраструктуры и проводят мобилизацию, чтобы иметь резервы на случай будущих сражений с агрессором.

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