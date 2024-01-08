"Все идет к Третьей мировой войне": артиллерист "Волков Да Винчи" ответил, капитулирует ли РФ

Военный считает, что дальше будет хуже, и нам нужно быть к этому готовыми.



Иван Швая "Бас" (фото из открытых источников)

"Я думаю, что 2024 год станет тяжелее не только для Украины, но и для всего мира. Я склонен к теории Третьей мировой войны. Все идет к тому",-. это мнение, отвечая на вопрос TSN.UA, высказывает один из артиллеристов батальона “Волков Да Винчи” — “Бас”.

“2024 год, 2025 год особенно – это наверняка будет как раз… все признают, что это так. Дай Бог, что я не прав. Как говорил один современник, будет хуже и нам просто нужно к этому быть готовыми”, — считает военный.

Артиллерист говорит, что оккупанты теперь вошли в личную жизнь каждого жителя Украины. Но чтобы заставить капитулировать Россию, нужно много времени и усилий.

“Чтобы ты не планировал в своей личной жизни, ты должен оглядываться на то, что здесь может прилететь, здесь могут убить, здесь я не могу себе это позволить, потому что из-за особого состояния государство не может мне этого позволять. Конечно, хочется застать капитуляцию России. Но у меня почему-то есть сомнения, что при моей жизни это будет. Очень много усилий для этого нужно сделать", — говорит военный с позывным "Бас".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ возрождаются сталинские структуры для репрессий против украинцев . Путинский режим пытается оформить войну с Украиной типа Второй мировой. Возрождаются сталинские структуры для репрессий против украинцев.

Отмечается, что в конце 2023 г. российские политики заявили, что советская контрразведывательная организация (СМЕРШ) возобновляется. В начале января 2024 года на изображении из открытых источников видно, что боевики носят нашивки на форму СМЕРШа. Аббревиатура якобы означает "смерть шпионов".

