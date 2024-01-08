logo

BTC/USD

46747.69

ETH/USD

2334.69

LTC/USD

66.91

USD/UAH

39.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Все идет к Третьей мировой войне": артиллерист "Волков Да Винчи" ответил, капитулирует ли РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

"Все идет к Третьей мировой войне": артиллерист "Волков Да Винчи" ответил, капитулирует ли РФ

По словам Ивана Швая, 2024 год станет тяжелее не только для Украины.

сегодня, 20:25
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Военный считает, что дальше будет хуже, и нам нужно быть к этому готовыми.

"Все идет к Третьей мировой войне": артиллерист "Волков Да Винчи" ответил, капитулирует ли РФ

Иван Швая "Бас" (фото из открытых источников)

"Я думаю, что 2024 год станет тяжелее не только для Украины, но и для всего мира. Я склонен к теории Третьей мировой войны. Все идет к тому",-. это мнение, отвечая на вопрос TSN.UA, высказывает один из артиллеристов батальона “Волков Да Винчи” — “Бас”.

“2024 год, 2025 год особенно – это наверняка будет как раз… все признают, что это так. Дай Бог, что я не прав. Как говорил один современник, будет хуже и нам просто нужно к этому быть готовыми”, — считает военный.

Артиллерист говорит, что оккупанты теперь вошли в личную жизнь каждого жителя Украины. Но чтобы заставить капитулировать Россию, нужно много времени и усилий.

“Чтобы ты не планировал в своей личной жизни, ты должен оглядываться на то, что здесь может прилететь, здесь могут убить, здесь я не могу себе это позволить, потому что из-за особого состояния государство не может мне этого позволять. Конечно, хочется застать капитуляцию России. Но у меня почему-то есть сомнения, что при моей жизни это будет. Очень много усилий для этого нужно сделать", — говорит военный с позывным "Бас".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ возрождаются сталинские структуры для репрессий против украинцев . Путинский режим пытается оформить войну с Украиной типа Второй мировой. Возрождаются сталинские структуры для репрессий против украинцев.

Отмечается, что в конце 2023 г. российские политики заявили, что советская контрразведывательная организация (СМЕРШ) возобновляется. В начале января 2024 года на изображении из открытых источников видно, что боевики носят нашивки на форму СМЕРШа. Аббревиатура якобы означает "смерть шпионов".
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KFIAwvJs0tg&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости