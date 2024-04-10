Все хорошо устроились на костях украинцев. Как Украине заставить Пекин «попотеть»

Судя по истерикам, которые раздаются в Вашингтоне по ударам по российским НПЗ и нефтепроводам, Украина вплотную приблизилась к точке бифуркации в нефтегазовом секторе у соседа, считает Тарас Загородний. Именно поэтому, по его мнению, Украина должна продолжать делать то, что делала.

Удары по российскому НПЗ

При этом, подчеркивает эксперт, США предлагают Киеву отказаться наносить удары по российским НПЗ, однако непонятно, в чем здесь интерес Украины.

"Чтобы снова переизбрался Байден и еще четыре года компашка Салливана-Бернса нам мозг компостировала и заставляла украинцев воевать против КАБов голыми руками? Вам нужны выборы? Давайте оружие. В 73 году Израилю была выделена помощь в течение 9 часов. Без всяких конгрессов. Просто по приказу Никсона. Так шевелитесь"

, – написал в Фейсбуке эксперт.

При этом он добавил, что нужно нанести "профилактические" удары по НПЗ Беларуси, которые обеспечат спокойствие на северной границе Украины. И это, говорит эксперт, нужно делать под лозунгом о защите восточных флангов НАТО и "продвижении демократии".

"Что в принципе верно. Нет топлива – нет нападения на Литву и Польшу, как угрожал Лукашенко"

, – добавил Загородний.

По его мнению, после того, как Украина получит F-16, необходимо провести операцию в Приднестровье без запросов со стороны Молдовы.

"Забрать оружие как трофей, которое там еще есть, и отдать законному правительству Молдовы управление их территорией. Будут ли протесты со стороны Молдавии? Ну, может быть. Пару месяцев. Но мы им отдаем энергетику в их руки (Молдова вынуждена закупать электроэнергию в Приднестровье, потому что своих мощностей почти нет) и перекрываем еще один сепаратистский анклав в виде "гагаузской автономии", что позволит Молдове взять под контроль и этот регион наконец"

, – считает Загородний.

Таким образом, уверен эксперт, Украина резко улучшит свое стратегическое положение, ведь не будет угрозы ни с севера, ни с юга, а это позволит сконцентрировать военный ресурс именно там, где есть наибольшая необходимость.

"Думаю время прощупать компрессоры на нефтепроводах в Новороссийск и порты на Балтике. Это реальные санкции против них. Также, думаю, что пора прощупать газопроводы, ведущие в сторону Китая, если есть возможность. А то Китай и Россия наклонили Казахстан, чтобы он предоставлял транзит российского газа в Китай. Пусть в Пекине тоже немного попотеют. А то все как-то хорошо устроились на костях украинцев"

, – говорит политолог.

По его словам, с уничтоженной системой нефти и газопроводов России будет очень невесело воевать против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Пентагона Ллойд Остин призвал Украину не избивать по российским НПЗ.



