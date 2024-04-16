Всё будет максимально демократично. Омбудсмен рассказал о мобилизации по новым правилам

Лучшим вариантом, на который можно было надеяться, назвал на брифинге закон о мобилизации уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Дмитрий Лубинец

По его словам, профильный оборонный комитет учел практически все принципиальные замечания, которыми его офис имел к законопроекту. Как подчеркнул Лубинец, теперь весь процесс мобилизации не имеет составной части принуждения и выглядит вполне демократично.

Кроме того, он добавил, что абсолютно все военнообязанные должны пройти процедуру проверки своих данных в реестре. Только после этого те мужчины, которые не будут выполнять нормы закона, будут подвергаться действию опять же демократических принципов в нашем государстве.

Лубинец подчеркнул, что работники ТЦК будут обращаться в органы Национальной полиции в отношении нарушителей. При этом омбудсмен подчеркнул, что только органы Нацполиции будут открывать уголовное или административное производство и заниматься лицами, которые не выполняют действия принятого закона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что законопроект о мобилизации подписал сначала спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, а затем и президент Владимир Зеленский. Известно, что через месяц он вступит в силу .

Примечательно, что народные депутаты не были уверены, что президент подпишет законопроект о мобилизации. Они отмечали, что были все шансы, что он, например, может его отклонить или вернуть в Верховную Раду на доработку. Одним словом, добавляли нардепы, Зеленский должен был принять политическое решение.

Очевидно, что именно такое решение и было принято, поскольку уже неоднократно звучала информация о том, что на фронте катастрофически не хватает людей.